النيابة العامة تنتهي من معاينة مسرح جريمة ذبح موظف والتمثيل بجثته بالأقصر

انتهى فريق النيابة العامة من معاينة مسرح الجريمة بمنطقة أبو الجود بوسط مدينة الأقصر، واطلع على كاميرات المراقبة المؤدية لموقع الحادث، وأيضا رفع البصمات على الجدران بالدماء.

النيابة العامة في مسرح الجريمة بمنطقة أبو الجود بالأقصر



كما انتهى فريق المعمل الجنائي بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر من تحريز أداة الجريمة المستخدمة في حادث منطقة أبو الجود «سكين»، ومن المقرر عرض المتهم على النيابة العامة مساء اليوم الأربعاء.

ووقعت جريمة بشعة بمنطقة أبو الجود، وسط الأقصر، حيث أقدم شخص مختل نفسيا، يدعى سفيان.ر"38 عاما، على ذبح ",حجاج.ك"58 عاما، موظف بالتضامن الاجتماعي تصادف مروره بالمنطقة، وقام بفصل رأسه عن جسده، ممسكا برأس المجنى عليه ووضعها على فمه والتجول بها في الشارع، وسط ذهول أهل المنطقة، وانتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وفرضت كردون أمنى مع تواجد مكثف للأجهزة الأمنية، وتطوير التحريات حول الواقعة للوقوف على الملابسات التى أدت إلى ارتكاب الجريمة البشعة، وتمكنت من ضبط المتهم، وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى الكرنك الدولى.



وكان اللواء محمد الصاوي، مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن إخطار، بناء على بلاغ من شرطة النجدة يفيد بقيام شاب بقتل مسن ذبحا بسكين وسط المارة بالشارع، وعلى الفور انتقلت ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر وتكثيف التحريات حول الجريمة.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يدعى "سفيان.ر" 38 عاما يعمل كهربائي، والمجنى عليه يدعى "حجاج ك. ا"، 59 عاما موظف بمديرية التضامن بالأقصر، يعاني من جلطة في القلب ويسير على عكاز وحالته الصحية متدهورة، ويقيم بنفس منطقة الجاني.

تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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