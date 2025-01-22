النيابة تحقق مع المتهم بذبح رجل وفصل رأسه عن جسده بالأقصر

وصل المتهم بقتل موظف ذبحا والتمثيل بجثته في الشارع بمنطقة أبو الجود وسط الأقصر إلى مجمع محاكم الأقصر للعرض على النيابة العامة المسائية.

ومن المقرر أن تبدأ التحقيقات النيابة العامة بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر، لاستجواب المتهم والوقوف على دوافع ارتكابه الجريمة التي هزت الرأي العام.

قضية جريمة الأقصر

وأنهى مهتز نفسيا حياة موظف ذبحا بسكين تصادف مروره في منطقة أبو الجود بالأقصر، وقام بفصل رأسه عن جسده، ممسكا برأس المجنى عليه ووضعها على فمه والتجول بها في الشارع، وسط ذهول أهل المنطقة، وانتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وفرضت كردون أمنى مع تواجد مكثف للأجهزة الأمنية، وتطوير التحريات حول الواقعة للوقوف على الملابسات التى أدت إلى ارتكاب الجريمة البشعة، وتمكنت من ضبط المتهم، وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى الكرنك الدولى.

حادثة الأقصر



وكان اللواء محمد الصاوي، مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن إخطار،بناء على بلاغ من شرطة النجدة يفيد بقيام شاب بقتل مسن ذبحا بسكين وسط المارة بالشارع، وعلى الفور انتقلت ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر وتكثيف التحريات حول الجريمة.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يدعى "سفيان.ر" 38 عاما يعمل كهربائي سابقا قبل أن يصيبه مرض نفسي، والمجنى عليه يدعى " حجاج ك. ا"، 59 عاما موظف بمديرية التضامن بالأقصر، يعاني من جلطة في القلب ويسير على عكاز وحالته الصحية متدهورة، ويقيم بنفس منطقة الجاني.

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