الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الشعب يريد إسقاط الوزير، أول مظاهرة فى سوريا ضد الحكومة الجديدة ( فيديو)

أحمد الشرع ، فيتو
أحمد الشرع ، فيتو

شهدت محافظة اللاذقية، أول مظاهرة ضد الحكومة السورية الجديدة، نظمها المعلمون ضد وزير التربية والتعليم، في حكومة تصريف الأعمال، نذير القادري، التى تشكلت عقب سقوط دمشق وقيادة أحمد الشرع المرحلة الانتقالية.

مظاهرة فى اللاذقية ضد وزير التربية في الحكومة السورية

وطالب المعلمون فى اللاذقية خلال التظاهرة بإسقاط الوزير نذير القادري، على خلفية قراره الأخير بإنهاء تحديد مراكز العمل للمدرسين.

وكشف وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية، نذير القادري، فى وقت سابق اليوم، عن نتائج التقييمات التي أجرتها اللجان الوزارية، والتي أظهرت وجود نحو 23 ألف معلم غير ملتزمين بمراكز عملهم المحددة سابقًا، وهو ما اعتبره إجراءً غير قانوني.

وزير التربية السوري يلغى نظام تحديد مركز العمل

وأعلن وزير التربية والتعليم نذير القادري في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" قرار الوزارة بإلغاء العمل بنظام تحديد مركز العمل بهدف ضمان الالتزام بالقوانين وتنظيم العملية التعليمية بشكل أفضل.

نذير القادري، فيتو
نذير القادري، فيتو

ودعا وزير التربية والتعليم، جميع الكوادر التعليمية إلى وضع أنفسهم تحت تصرف المديريات الأصلية التي يتبعون لها، مؤكدًا أن الراغبين في الانتقال إلى مراكز أخرى، يمكنهم تقديم طلبات النقل بمجرد فتح باب النقل قريبًا، بما يحقق تنظيمًا قانونيًا وإحصائيات دقيقة.

أحمد الشرع: لن نسمح بوجود سلاح خارج سلطة الدولة أو تقسيم ‎سوريا

مدح واستعطاف، رسالة من الشرع لـ ترامب بمناسبة تنصيبه رئيسا لأمريكا

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللاذقية الحكومة السورية نذير القادري حكومة تصريف الاعمال أحمد الشرع إسقاط الوزير نذير القادري تحديد مركز العمل المعلمين

مواد متعلقة

دولة تتقاذفها المشاريع الخارجية.. خبير يرسم خريطة سوريا المستقبلية تحت حكم الجولاني وإخوانه

الشيباني ساخرًا من ترامب: شعارنا هو سوريا أولا

السيسي: حريصون على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها

الخارجية الإيرانية توجه تحذيرا لمواطنيها بشأن السفر إلى سوريا

ads

الأكثر قراءة

بديل طبيعى للفياجرا، السلطات الفرنسية تحذر من خطورة عسل الانتصاب

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة التاسعة وخسارة الزمالك

مودرن سبورت يحقق فوزه الأول في الدوري الممتاز على حساب الزمالك 0/1 (صور)

وفاة الدكتورة زينب زمزم مخرجة الرسوم المتحركة لقصص الأنبياء

الشعب يريد إسقاط الوزير، أول مظاهرة فى سوريا ضد الحكومة الجديدة ( فيديو)

الشوط الأول، تعادل سلبي بين بورتو وأولمبياكوس في الدوري الأوروبي

شوط أول سلبي بين روما وألكمار الهولندي في الدوري الأوروبي

جوزيف جوناثان يحرز هدف مودرن سبورت الأول في مرمى الزمالك

منوعات

المزيد

بديل طبيعى للفياجرا، السلطات الفرنسية تحذر من خطورة عسل الانتصاب

علماء يكشفون وجود قمم جبال تحت الأرض أعلى بكثير من جبال إيفرست

وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لتطوير مركبة لنقل الحمولات بين الكواكب

فنلندا تنضم لبرنامج Artemis لاستكشاف القمر

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار اسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

تعرف على أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلى الخميس

سعر قيراط الألماس اليوم الخميس 23 يناير 2025

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 23-1-2025 في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

تفاصيل الحكم على إعلامية شهيرة بتهمة سب وقذف الفنانة مها أحمد وزوجها (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية التفاح الأخضر في المنام وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

خالد الجندي يوضح الحكمة من رحلة الإسراء والمعراج وعلاقتها بجبر خاطر النبي (فيديو)

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟، رد حاسم من أمين الفتوى

المزيد
الجريدة الرسمية