الشعب يريد إسقاط الوزير، أول مظاهرة فى سوريا ضد الحكومة الجديدة ( فيديو)

شهدت محافظة اللاذقية، أول مظاهرة ضد الحكومة السورية الجديدة، نظمها المعلمون ضد وزير التربية والتعليم، في حكومة تصريف الأعمال، نذير القادري، التى تشكلت عقب سقوط دمشق وقيادة أحمد الشرع المرحلة الانتقالية.

مظاهرة فى اللاذقية ضد وزير التربية في الحكومة السورية

وطالب المعلمون فى اللاذقية خلال التظاهرة بإسقاط الوزير نذير القادري، على خلفية قراره الأخير بإنهاء تحديد مراكز العمل للمدرسين.

وكشف وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية، نذير القادري، فى وقت سابق اليوم، عن نتائج التقييمات التي أجرتها اللجان الوزارية، والتي أظهرت وجود نحو 23 ألف معلم غير ملتزمين بمراكز عملهم المحددة سابقًا، وهو ما اعتبره إجراءً غير قانوني.

وزير التربية السوري يلغى نظام تحديد مركز العمل

وأعلن وزير التربية والتعليم نذير القادري في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" قرار الوزارة بإلغاء العمل بنظام تحديد مركز العمل بهدف ضمان الالتزام بالقوانين وتنظيم العملية التعليمية بشكل أفضل.

نذير القادري، فيتو

ودعا وزير التربية والتعليم، جميع الكوادر التعليمية إلى وضع أنفسهم تحت تصرف المديريات الأصلية التي يتبعون لها، مؤكدًا أن الراغبين في الانتقال إلى مراكز أخرى، يمكنهم تقديم طلبات النقل بمجرد فتح باب النقل قريبًا، بما يحقق تنظيمًا قانونيًا وإحصائيات دقيقة.

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