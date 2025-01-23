الخميس 23 يناير 2025
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خارج الحدود

أحمد الشرع: لن نسمح بوجود سلاح خارج سلطة الدولة أو تقسيم ‎سوريا

أحمد الشرع
أحمد الشرع

قال قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، اليوم الخميس:" إنه سيترك مجالا للتفاوض مع قوات "قسد"، مؤكدا أن الحكومة لها الحق في امتلاك واستخدام الوسائل كافة لاستعادة وحدة الأراضي السورية.

الشرع يتحدث عن التفاوض مع قسد 

وتابع الشرع: "نترك مجالا للتفاوض مع  قوات قسد، ونمتلك الحق في استخدام الوسائل كافة لاستعادة وحدة أراضينا، ولن نسمح على الإطلاق بوجود سلاح خارج سلطة الدولة أو بتقسيم ‎سوريا".

وأضاف الشرع: "حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب تستغل مسألة داعش لخدمة مصلحتها الخاصة، ولا يمكن أن نقبل بوجود مجموعات المقاتلين الأجانب في سوريا".

كما أكد أنه "لا يمكن القبول أبدا بالتقدم الإسرائيلي في الأراضي السورية".

هذا وقال وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني إن البعض في المنطقة لاسيما في الإمارات ومصر يشعرون بالقلق من عودة ظهور الجماعات الإسلامية، ولم يعد هناك مبرر لوجود "قسد".

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الإدارة السورية الجديدة قسد سوريا داعش

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