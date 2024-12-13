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خارج الحدود

وزير التعليم السوري يعلن طمس أية معالم تخص نظام بشار الأسد من المناهج الدراسية

بشار الأسد، فيتو
بشار الأسد، فيتو

أعلن وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية، نذير القادري، اليوم الجمعة، أن العملية التعليمية ستستأنف الأسبوع القادم، مؤكدا طمس أية معالم تخص نظام بشار الأسد من المناهج الدراسية.

 طمس أية معالم تخص نظام بشار الأسد من المناهج الدراسية

 

وقال القادري: "نبارك لأهلنا في سوريا الحبيبة هذا النصر العظيم، ونبشّرهم بأن سوريا ستفتح صفحة جديدة ومشرقة على جميع الأصعدة، وخاصة في ملف التربية والتعليم حتى نبني جميعًا سوريا المستقبل".

بدء الدراسة في سوريا الأسبوع المقبل 


وأضاف: "بدأنا باستلام الملفات التي تتعلق بوزارة التربية من الحكومة السابقة للنظام المخلوع، وقمنا بعدة جلسات ولقاءات مع الكوادر العاملة في هذا الملف لإعادة ترتيبه بما يتوافق مع المرحلة القادمة لتحقيق نتائج تليق وترضي الشعب السوري العظيم، وبدءا من الأسبوع القادم سنستأنف العملية التعليمية التربوية في جميع أنحاء سوريا، كما سنعمل على وضع الخطط والرؤى التي تنهض وترتقي بالتعليم الحر، بهدف تنشئة أجيال قادرة على بناء سوريا المستقبل".

وتابع: "شكلنا لجانا من الوزارة لتقوم بمتابعة عمل مديريات التربية في عدد من المحافظات ومعرفة الجاهزية لانطلاق العملية التعليمية. وتابعَت اللجان المشكّلة عملها مع الدوائر في كل مديرية واطلعت على أهم الإحصائيات للطلبة والكوادر والاحتياج ليتم ملء الشواغر وتنظيم عمل المدارس مع عودة الدوام المدرسي".

 

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نظام بشار الاسد سوريا المناهج الدراسية

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