الجمعة 13 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

حكومة تصريف الأعمال السورية تدعو لاستئناف عمل القطاعات الخدمية

محمد البشير، فيتو
محمد البشير، فيتو

دعا وزير الإدارة المحلية، في حكومة تصريف الأعمال  السورية المهندس محمد مسلم، الجمعة، إلى استئناف عمل القطاعات الخدمية.

استئناف عمل القطاعات الخدمية  في سوريا

وقال مسلم: "ندعو جميع العاملين في القطاعات الخدمية إلى استئناف عملهم بكفاءة لضمان استمرار تقديم الخدمات لأهلنا الكرام".

كما أكد أن  الحكومة  السورية ستضع خططًا مستقبلية تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء التي تثقل كاهلهم"، بحسب جريدة الوطن السورية.

 سقوط  نظام حكومة بشار الأسد

وسقطت حكومة نظام بشار الأسد الأحد الماضي، بعد هجوم خاطف شنه مسلحو المعارضة مكنهم من السيطرة على البلاد خلال أيام قليلة.

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