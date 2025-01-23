الخميس 23 يناير 2025
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خارج الحدود

ترامب: العالم سوف يعمه السلام خلال ولايتي الحالية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن العالم سوف يعمه السلام خلال ولايته الحالية، مواصلا: "نخطط لتعويض الخسائر الاقتصادية التي سببتها إدارة بايدن الفاشلة".

 

مشكلة إدارة بايدن 


وأضاف "ترامب"، في كلمته لمنتدى دافوس: " الإدارة السابقة تسببت في زيادة التضخم وارتفاع أسعار الغذاء في العالم كله، وفي يومي الأول وقعت إجراءات تمنح السلطات المعنية ما تحتاجه لخفض التضخم".

 

إعلان حالة الطوارئ في مجال الطاقة


وتابع: "أعلنا حالة الطوارئ في مجال الطاقة، ونعزز قطاع التصنيع والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، وسنقدم كثيرا من التسهيلات والتخفيضات لدعم التصنيع المحلي".

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ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكى بايدن ارتفاع أسعار الغذاء زيادة التضخم حالة الطوارئ

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