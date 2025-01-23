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خارج الحدود

ترامب: المهاجرون غير الشرعيين ينهبون ثروات أمريكا وخطة لخفض الضرائب على المصانع

دونالد ترامب، فيتو
دونالد ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّ المهاجرين غير الشرعيين ينهبون ثروات الولايات المتحدة، موضحًا: "سأعمل على تخفيض الضرائب على المنتجين والمصنعين بأقصى ما يمكن".

 

ازدهار القطاع الخاص بأمريكا 


وأضاف "ترامب"، في كلمته لمنتدى دافوس، الذي أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية": "القطاع الخاص سيشهد ازدهارا في الفترة المقبلة، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة لم يكن ليتم لولا تدخلي حتى قبل تنصيبي رئيسا".


ارتفاع اسعار النفط

وتابع: "أسعار النفط ما زالت مرتفعة في ظل عدم وجود مؤشرات على انتهاء حرب أوكرانيا، وحان الوقت لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا ووقف نزيف الدم من الجانبين".

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