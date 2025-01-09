لليوم الثاني، انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع الدولار ومخزونات الوقود الأمريكية

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس لتواصل الخسائر التي بدأتها في اليوم السابق وسط ارتفاع كبير شهدته مخزونات الوقود الأمريكية الأسبوع الماضي، إلا أن المخاوف في شأن تقلص الإمدادات من جانب أعضاء “أوبك” وروسيا حدت من الانخفاض.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا أو 0.4 في المئة إلى 75.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 01.25 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتًا أو 0.4 في المئة إلى 73.02 دولار.



وخسر الخامان القياسيان أكثر من واحد في المئة أمس الأربعاء بضغط من ارتفاع الدولار وزيادة بأكبر من المتوقع في مخزونات الوقود الأمريكية.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات البنزين زادت 6.3 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 237.7 مليون برميل. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون زيادة قدرها 1.5 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير 6.1 مليون برميل في الأسبوع إلى 128.9 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 600 ألف برميل.

لكن مخزونات الخام هبطت 959 ألف برميل في الأسبوع، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 184 ألف برميل.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس «إن.إس تريدنج» وهي وحدة تابعة لنيسان للأوراق المالية «أثار نمو مخزونات الوقود في الولايات المتحدة بعض عمليات البيع لكن الاتجاه الهبوطي يظل محدودا بسبب موسم الطلب الشتوي في نصف الكرة الأرضية الشمالي».

وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» انخفض في ديسمبر بعد شهرين من الارتفاع. ومحت أعمال صيانة حقول في الإمارات أثر زيادة الإنتاج في نيجيريا ودول أخرى في المنظمة.

وفي روسيا بلغ متوسط إنتاج النفط 8.971 مليون برميل يوميا في ديسمبر، وهو أقل مما تستهدفه البلاد، حسبما ذكرت بلومبرج.

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