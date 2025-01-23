ترامب: خطة لتعزيز التصنيع والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته ستعمل على تعزيز قطاع التصنيع والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، مواصلا: "سنقدم كثيرا من التسهيلات والتخفيضات لدعم التصنيع المحلي".



وأضاف دونالد ترامب، في كلمته لمنتدى دافوس: "لدينا أكثرية بالكونجرس بشقيه وسنمرر العديد من القرارات، والاقتصاد الأمريكي يشهد تحولا جذريا وقيمته تتصاعد بعد انتخابي".



وتابع: "سنفرض تعريفة على الشركات التي لا تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة، ونتخذ إجراءات فورية لوقف الهجرة غير الشرعية إلى بلادنا"، مطالبا بخفض أسعار النفط والفائدة عالميا لإنهاء الصراعات في المنطقة.

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