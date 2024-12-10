الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاستخبارات الخارجية الروسية: القوات الأوكرانية على حافة الانهيار

أوكرانيا، فيتو
أوكرانيا، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية ، أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية تقبع على حافة الانهيار.


وأكد ناريشكين أن "روسيا تقترب من تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، والمبادرة الاستراتيجية على الأصعدة كافة تابعة للجيش الروسي".


وشدد ناريشكين على أن "المزيد من التصعيد لن يؤدي إلى إنهاك  روسيا، كما تعتقد واشنطن ولندن، لكنه سيكون أقرب إلى الهزيمة الاستراتيجية للغرب نفسه".

ونوه إلى أن الغرب يخطط للقتال مع روسيا حتى آخر أوكراني، ومن ثم إجبار دول البلطيق وأوروبا الشرقية والألمان على القتال.

وأشار إلى أن نظام زيلينسكي فقد شرعيته تمامًا، ونتيجة لذلك فقد القدرة على الاتفاق.


وكشف ناريشكين أن الولايات المتحدة تخسر المبادرة على الجبهات كافة، من الشرق الأوسط إلى آسيا وأفريقيا، ولها إخفاقات في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفييتي

وأضاف: "محاولات زعزعة الوضع في روسيا الاتحادية لم تنجح، والروس يدركون أن ثمن المواجهة مع الغرب هو الحرية وسيادة البلاد".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحرب الروسية الأوكرانية مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين القوات المسلحة الأوكرانية روسيا اوروبا الشرقية

مواد متعلقة

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 15 طائرة مسيرة أوكرانية

روسيا تسقط 39 طائرة مسيرة أوكرانية

الدفاع الجوي الروسي يدمر 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة روستوف دون أضرار

حريق ضخم في منشأة نفطية روسية بعد استهدافها بمسيرة أوكرانية

الأكثر قراءة

أنباء عن اغتيال الشيخ توفيق البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام في دمشق

مصرع شخصين وانتشال 6 مصابين من أسفل أنقاض عقار الوايلي المنهار (صور)

أخبار مصر: ورطة لإثيوبيا قد تفقدها نصف مياه السد، إسرائيل تحتل بلدات بريف دمشق، مواجهة مرتقبة لـ عمر زهران وزوجة خالد يوسف

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال نوفمبر 2024

انخفاض جديد للبصل والليمون يواصل قفزاته، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

مصدر أمني: عقار الوايلى انهار وبداخله قاطنيه

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، البرانيس بـ 110 وقفزة خيالية لـ الماكريل المجمد

تشكيل لجنة هندسية وإخلاء العقارات المجاورة لموقع انهيار عقار الوايلي (صور)

منوعات

المزيد

لغز مستمر منذ عقد من الزمن، ماذا قالت بيانات جيمس ويب عن تسارع تمدد الكون

هتكون مقطوع من شجرة باستثناء هؤلاء، تغيرات متوقعة في العلاقات الأسرية عام 2050

انتشال حطام طائرة بعد عام على اختفائها في إسكتلندا

"روس كوسموس" تكشف موعد تشغيل المنظومة الروسية لأقمار الإنترنت

المزيد

خدمات

المزيد

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال نوفمبر 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 10-12-2024

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 10-12- 2024 فى مصر

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 9-12-2024

المزيد

انفوجراف

دعاء وتحذير.. رسائل هامة من الأزهر للشعب السوري بعد سقوط بشار الأسد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، دعوة للتأمل فيما لحق بالأقوام السابقة (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 10 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 10 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية