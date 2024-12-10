الاستخبارات الخارجية الروسية: القوات الأوكرانية على حافة الانهيار

الحرب الروسية الأوكرانية ، أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية تقبع على حافة الانهيار.



وأكد ناريشكين أن "روسيا تقترب من تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، والمبادرة الاستراتيجية على الأصعدة كافة تابعة للجيش الروسي".



وشدد ناريشكين على أن "المزيد من التصعيد لن يؤدي إلى إنهاك روسيا، كما تعتقد واشنطن ولندن، لكنه سيكون أقرب إلى الهزيمة الاستراتيجية للغرب نفسه".

ونوه إلى أن الغرب يخطط للقتال مع روسيا حتى آخر أوكراني، ومن ثم إجبار دول البلطيق وأوروبا الشرقية والألمان على القتال.

وأشار إلى أن نظام زيلينسكي فقد شرعيته تمامًا، ونتيجة لذلك فقد القدرة على الاتفاق.



وكشف ناريشكين أن الولايات المتحدة تخسر المبادرة على الجبهات كافة، من الشرق الأوسط إلى آسيا وأفريقيا، ولها إخفاقات في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفييتي

وأضاف: "محاولات زعزعة الوضع في روسيا الاتحادية لم تنجح، والروس يدركون أن ثمن المواجهة مع الغرب هو الحرية وسيادة البلاد".



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