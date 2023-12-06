الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

حريق ضخم في مصفاة الجيلي النفطية بالسودان، والجيش يتهم قوات الدعم السريع

حريق ضخم في مصفاة
حريق ضخم في مصفاة الجيلي النفطية، فيتو

نشب حريق ضخم في مصفاة الجيلي النفطية في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأربعاء، وسط تصاعد ألسنة اللهب والدخان من موقع الحريق.

حريق ضخم في مصفاة الجيلي النفطية 

وذكرت تقارير إعلامية سودانية اليوم أن قوات الدفاع المدني سيطرت على الحريق الهائل ولكنه تسبب في وقوع خسائر في مصفاة الجيلي النفطية. 

واتهم الجيش السوداني،  قوات الدعم السريع بأنها المسؤولة عن الحريق الذي نشب في مصفاة الجيلي النفطية،  وذلك في ظل استمرار الاشتباكات العنيفة بين الجانبين. 
ودخلت الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع في شهرها السابع، دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على الرغم من استمرار المفاوضات بينهما لأشهر.

Advertisements

إنهاء عمل البعثة الأممية في السودان

 واستضافت مدينة جدة مفاوضات بين الجيش السوداني والدعم السريع،  برعاية سعودية أمريكية لم تسفر سوى عن عدد من الهدن لوقف إطلاق النار. 
وبعد مطالب عدة تقدم بها مجلس السيادة السوداني بإنهاء عمل المبعوث الأممي إلى السودان،   أنهى مجلس الأمن الدولي الجمعة،  مهام بعثة الأمم المتحدة السياسية في هذا البلد الذي يشهد حربا متواصلة منذ أكثر من سبعة أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وبعد أخذه علمًا برسالة الخرطوم التي طالبت فيها بالإنهاء "الفوري" لبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال (يونيتامس)، اعتمد مجلس الأمن قرارًا بإنهاء تفويضها وصوت 14 من أعضاء المجلس الخمسة عشر لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.

txt

الفريق أول محـمد زكى يلتقى وزير الدفاع وشئون المحاربين القدامى بجمهورية جنوب السودان

txt

ماذا يعني إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في السودان؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مصفاة الجيلي النفطية الخرطوم قوات الدعم السريع الجيش السوداني البعثة الاممية في السودان

مواد متعلقة

الفريق أول محـمد زكى يلتقى وزير الدفاع وشئون المحاربين القدامى بجمهورية جنوب السودان

ماذا يعني إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في السودان؟

مجلس الأمن ينهي مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان

الأكثر قراءة

سعودي يطالب نتنياهو بحرق الفلسطينيين يثير الغضب، والنشطاء: نرفض كلامه الصادم (فيديو)

حقيقة خروج آل ساويرس من مصر ونقل أعمالهم إلى الإمارات

مسئولون أمريكيون يكشفون موعد انتهاء الحرب الإسرائيلية في غزة

تفاصيل جديدة في قضية شبكة فساد وزارة التموين

جلسة جديدة بين إدارة الزمالك وفتوح والزناري وصبحي، اعرف التفاصيل

حريق ضخم في مصفاة الجيلي النفطية بالسودان، والجيش يتهم قوات الدعم السريع

تطورات جديدة فى واقعة قتل فتاة للطفلة ملك أدهم بالشرقية

جوارديولا يهاجم نجم ليفربول السابق

Advertisements

منوعات

المزيد

احتفالات عيد الميلاد، فرصة العائلة المالكة لإنهاء الخلافات ولم الشمل

البريطانيون صاروا أكثر فقرا من جيرانهم، وهذه هي الأسباب

دراسة علمية: الحياة في شقة إيجار تجعلنا نشيخ بسرعة

زيادة الضرائب على هذه المنتجات تمنع وفاة 10 ملايين شخص

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الاربعاء 6-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 6-12-2023

المزيد

انفوجراف

فوائد الأشواجندا، لتحسين وظائف المخ وصحة القلب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الخشوع في الصلاة فرض أم سنة؟ اعرف الإجابة

كيف تتصدق بدون مال؟.. واعظة بالأوقاف تجيب

ما حكم الوضوء من الماء المتغير بشيء طاهر؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية