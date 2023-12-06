حريق ضخم في مصفاة الجيلي النفطية بالسودان، والجيش يتهم قوات الدعم السريع

نشب حريق ضخم في مصفاة الجيلي النفطية في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأربعاء، وسط تصاعد ألسنة اللهب والدخان من موقع الحريق.

حريق ضخم في مصفاة الجيلي النفطية

وذكرت تقارير إعلامية سودانية اليوم أن قوات الدفاع المدني سيطرت على الحريق الهائل ولكنه تسبب في وقوع خسائر في مصفاة الجيلي النفطية.

واتهم الجيش السوداني، قوات الدعم السريع بأنها المسؤولة عن الحريق الذي نشب في مصفاة الجيلي النفطية، وذلك في ظل استمرار الاشتباكات العنيفة بين الجانبين.

ودخلت الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع في شهرها السابع، دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على الرغم من استمرار المفاوضات بينهما لأشهر.

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إنهاء عمل البعثة الأممية في السودان

واستضافت مدينة جدة مفاوضات بين الجيش السوداني والدعم السريع، برعاية سعودية أمريكية لم تسفر سوى عن عدد من الهدن لوقف إطلاق النار.

وبعد مطالب عدة تقدم بها مجلس السيادة السوداني بإنهاء عمل المبعوث الأممي إلى السودان، أنهى مجلس الأمن الدولي الجمعة، مهام بعثة الأمم المتحدة السياسية في هذا البلد الذي يشهد حربا متواصلة منذ أكثر من سبعة أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وبعد أخذه علمًا برسالة الخرطوم التي طالبت فيها بالإنهاء "الفوري" لبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال (يونيتامس)، اعتمد مجلس الأمن قرارًا بإنهاء تفويضها وصوت 14 من أعضاء المجلس الخمسة عشر لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.