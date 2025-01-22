الأربعاء 22 يناير 2025
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محافظات

إخماد حريق مصنع حلويات في القليوبية (صور)

حريق بمصنع بالقليوبية،فيتو
حريق بمصنع بالقليوبية،فيتو

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق اندلع بمصنع للحلويات في قرية كفر مروان بكفر شكر في محافظة القليوبية، دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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3 سيارات  للسيطرة علي حريق بالقليوبية 

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع للحلويات بقرية كفر مروان بكفر شكر.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية.

المعاينة تبين أن المصنع بدون ترخيص، وأن سبب الحريق ماس كهربائي، وتولت الجهات المعنية التحقيق التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق والوقوف على ملابساته.

حريق بمصنع بالقليوبية،فيتو
حريق بمصنع بالقليوبية،فيتو
حريق بمصنع بالقليوبية،فيتو
حريق بمصنع بالقليوبية،فيتو
حريق بمصنع بالقليوبية،فيتو
حريق بمصنع بالقليوبية،فيتو
حريق بمصنع بالقليوبية،فيتو
حريق بمصنع بالقليوبية،فيتو

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الحماية المدنية بالقليوبية محافظة القليوبية القليوبية كفر شكر

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