الخميس 23 يناير 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: إسرائيل طلبت من واشنطن تمديد مهلة سحب قواتها من جنوب ‎لبنان

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت صحيفة «هآرتس»، العبرية، نقلا عن مصدر مطلع، بأن دولة الاحتلال طلبت من واشنطن السماح بتمديد مهلة سحب قواتها من جنوب ‎لبنان 30 يوما.

خرق وقف إطلاق النار في لبنان

وأمس، ذكرت تقارير إعلامية، أن جيش الاحتلال  الإسرائيلي يواصل خرق وقف إطلاق النار في لبنان حيث استهدفت مسيّرة إسرائيلية أحد السهول في الجنوب.

مسيرة إسرائيلية تستهدف أحد السهول في جنوب لبنان

وتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلية في بلدة الطيبة باتجاه ديرسريان وسط إطلاق رشقات رشاشة غزيرة وانفجارات وإحراق منازل.

كما استهدفت مسيرة إسرائيلية أحد السهول بين المجيدية ووادي خنسا، كما نفذت القوات تفجيرا ضخما في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

الجيش اللبناني يستعد لدخول بلدة ⁧حانين

وأنهت قوات الاحتلال بناء الجدار الاسمنتي بين لبنان إسرائيل على طول الخط الأزرق من يارين إلى الضهيرة في القطاع الغربي جنوبي لبنان.

هذا وتتحضر قوة من الجيش اللبناني وفريق من الدفاع المدني اللبناني للدخول نحو بلدة ⁧حانين بعد انسحاب جيش الاحتلال  الإسرائيلي منها.

وسمح الجيش اللبناني لعدد من أهالي البياضة وشمع وعلما الشعب والناقورة في القطاع الغربي بزيارة بلداتهم بعد انسحاب قوات الاحتلال منها.

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دولة الإحتلال جنوب لبنان لبنان جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار في لبنان

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