الأربعاء 08 يناير 2025
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خارج الحدود

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة

جنود الاحتلال في
جنود الاحتلال في جنوب لبنان، فيتو

قالت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين في الكابينت اليوم الأربعاء، إن هناك مواقع في جنوب لبنان لن تنسحب منها إسرائيل لسنوات طويلة.

وهاجمت إسرائيل جنوب لبنان بريا في مطلع أكتوبر الماضي بزعم القضاء على تهديدات حزب الله، واستمر القتال بينهما لقرابة شهرين وتم إعلان هدنة مدتها شهرين بدأت في السابع والعشرين من نوفمبر، لكن إسرائيل لم تلتزم بالهدنة وواصلت احتلالها لقرى وبلدات في الجنوب اللبناني وقصف المنازل وتفجيرها مرتكبة آلاف الخروقات للهدنة.

وأمس الثلاثاء، بدأ الجيش اللبناني الانتشار في بعض بلدات جنوب لبنان بالقطاعين الغربي والأوسط، وعلى رأس البلدات التي انتشر بها الجيش اللبناني رأس الناقورة وعلما الشعب، وطير حرفا، وبنت جبيل.

وقال زياد مكاري وزير الإعلام اللبناني أمس الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من ثلث المناطق التي توغل فيها بلبنان.

وأول أمس الإثنين، عبر المبعوث الأمريكي آموس هوكستين عن سعادته بانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع الغربي للبنان.

وقال هوكستين إن عمليات الانسحاب ستستمر حتى خروج جيش الاحتلال الإسرائيلي من لبنان بالكامل.

وجاءت تصريحات هوكستين خلال مؤتمر صحفي في لبنان عقب اجتماعات مع مسؤولين لبنانيين كبار.


اتفاق وقف إطلاق النار

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على انتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد، حيث تعمل أيضًا اليونيفيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية خلال 60 يومًا. 

كما ينص على تراجع عناصر حزب الله إلى شمال نهر الليطاني (نحو 30 كلم شمال الحدود)، وتفكيك بنيته العسكرية في جنوب النهر.


نداء أممي لجمع التبرعات

من جهة أخرى، أطلقت الأمم المتّحدة والحكومة اللبنانية الثلاثاء نداء جديدا لجمع تبرّعات بقيمة 371.4 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكّان المتضرّرين في لبنان من العدوان الإسرائيلي على البلاد خاصة الجنوب اللبناني

وفي أكتوبر تمّ إطلاق نداء أوّل لجمع 426 مليون دولار لمساعدة النازحين من الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان، وقد تمّت تلبيته بمقدار 250 مليون دولار، وفقا للأمم المتّحدة.

والثلاثاء، قال عمران رضا، منسّق الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية في لبنان إنّه «على الرّغم من أنّ وقف الأعمال العدائية يبعث ببارقة أمل، إلا أنّ أكثر من 125 ألف شخص ما زالوا نازحين، ومئات آلاف آخرين يواجهون تحدّيات هائلة في إعادة بناء حياتهم».

وأضاف في بيان أنّه في ظلّ هذه الظروف هناك حاجة إلى مبلغ إضافي قدره 371.4 مليون دولار «لدعم الجهود المبذولة لإنقاذ الأرواح ومنع تدهور الوضع المروّع أصلا».

ويهدف هذا النداء بشكل أساسي إلى توفير مساعدة لغاية مارس لمليون لاجئ ونازح لبناني وسوري وفلسطيني هم من الأكثر تضررا من الأزمة الإنسانية.

وفي سبتمبر، كثّفت إسرائيل قصفها على لبنان وشنّت هجوما برّيا محدودا وذلك بعد ما يقرب من عام من المعارك عبر الحدود مع حزب الله.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار بين الطرفين حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر، تمكّن أكثر من 800 ألف شخص نزحوا في لبنان بسبب النزاع من العودة إلى ديارهم، وفقا للأمم المتّحدة.
 

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