الخميس 23 يناير 2025
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ترامب يتراجع!

 لابد وأن الرئيس الروسي بوتين مصدوم من تصريح الرئيس الأمريكى الجديد الذى هدد فيه روسيا بعقوبات جديدة إذا لم توقف الحرب على أوكرانيا.. فإن الرئيس الروسي كان يتوقع أن ترامب سيسلك مسلكا مختلفا في هذا الصراع المسلح يحفز أوكرانيا على الدخول في تفاوض مع روسيا، والقبول بسيطرة القوات الروسية على ما في حوزتها الآن من الأراضي الأوكرانية والتعهد أيضا بعدم الانضمام لحلف الناتو.. وقد استند بوتين في توقعه ذلك إلى إعلان ترامب خلال حملته الانتخابية أنه قادر على وقف الحرب الأوكرانية في ساعة واحدة!

 
ولاشك أن بوتين الذى فاجأته تصريحات ترامب إعتبره يتراجع عما وعد به.. فها هو يعود إلى ذات نهج سلفه بايدن وهو نهج العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، والتى لم تمنع روسيا من الاستمرار في الحرب للسنة الثالثة الآن.

 
وقد مهد لهذا التراجع من قبل ترامب عندما سبق أن أعلنه قبيل تنصيبه رئيسا لأمريكا، حول أن وقف الحرب في أوكرانيا يحتاج لوقت وليس ساعة زمن كما قال من قبل في حملته الانتخابية.

 
وهذا يطرح مجددا ما أثير قبل تنصيب ترامب حول أنه بعد تسلمه مهام منصبه رسميا سيختلف عما كان يعد به قبلها وتحديدا أثناء الحملة الانتخابية له.. فإن الرئيس الأمريكي لا يحكم وحده وإنما يحكم بالمشاركة مع مؤسسات الدولة العميقة، وفى المقدمة منها أجهزة الاستخبارات والبنتاجون، وهذه المؤسسات صوتها مسموع لأى رئيس أمريكي وغير أمريكي أيضا.

حتى نرفع مستوى المعيشة

ترامب رئيسا ومرشحا!


وإذا كان ترامب قد تراجع بالنسبة لحرب أوكرانيا فإنه تراجع أيضا قبلها بالنسبة لإتفاق غزة، حينما قال أنه ليس واثقا من تنفيذ الإتفاق بعد المرحلة الأولى له، ومن بعده أعلن وزير خارجيته أن تنفيذ هذا الإتفاق أصعب من التوصل إليه! وهكذا سوف يفاجئنا ترامب بالكثير بعد أن عاد إلى البيت الأبيض! 

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