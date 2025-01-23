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سقوط سقالة بـ 3 عمال أثناء تشطيب مسجد في الفيوم

مستشفى طامية المركزي،
مستشفى طامية المركزي، فيتو

أصيب 3 عمال في الفيوم، سقطوا من سقالة أثناء العمل في تشطيب واجهة مسجد بعزبة دياب التابعة لقرية فانوس بمركز طامية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

 

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة

 وكان اللواء احمد عزت مدير  أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية يفيد بوصول ثلاثة عمال إلى مستشفى طامية المركزي  مصابين بإصابات متفرقة، وتبين أنهم كانوا يعملون في تشطيب واجهة مسجد بعزبة دياب التابعة لقرية فانوس بدائرة المركز، وسقطت بهم السقالة أثناء العمل، ما تسبب في إصابتهم، وبالانتقال إلى  مستشفى طامية المركزي تبين أن المصابين  " مختار علي محمود  “32 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، ”أحمد جمعة عشري " 17 عاما، مصاب باشتباه نزيف في البطن، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لخطورة حالته، وإصابة " مختار أحمد محمد " 17 عاما مصاب بكدمات وسحجات بسيطة، وتم إجراء الإسعافات الأولية له داخل مستشفى طامية المركزي.

 

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وتحرر المحضر اللازم بالواقعة،  في مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة المختصة، وطالب وكيل النيابة تحريات وحدة مباحث طامية حول الحادث وتولى التحقيق.

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