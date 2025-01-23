مواطن يتهم طبيب نساء في الفيوم بالتسبب في وفاة زوجته

تقدم "م. ص. ع" من إحدى قرى مركز سنورس في الفيوم، بالبلاغ رقم 135 لسنة 2025 إداري مركز شرطة سنهور يتهم فيه طبيب أمراض نساء وتوليد بالتسبب في وفاة زوجته بعد أن أصيبت بنزيف حاد عقب إجراء جراحة ولادة قيصرية وفشل الطبيب في وقف النزيف حتى فارقت الحياة.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم قد تلقت إخطارا من مأمور مركز سنهور يفيد بأن زوج " ر. ج. م" تقدم ببلاغ يطلب فيه مناظرة جثمان زوجته للطب الشرعي لتحديد مسئولية طبيب أمراض النساء والتوليد الذي أجرى لها عملية ولادة فيصرية، الذي تسبب في وفاتها بعد أن تسبب في إصابتها بنزيف حاد وفشل في إيقافه.

قرار النيابة العامة

وتم إحالة المحضر الي النيابة المختصة، واستدعت النيابة برئاسة المستشار أحمد جاويش، وكيل نيابة أحمد عثمان، وسكرتارية محمد إبراهيم، وأيمن القويضي، الطبيب المتهم الذي أنكر ما نسب إليه من اتهامات، فأخلت النيابة سبيله بضمان عمله من سراي النيابة لحين ورود تقرير الطب الشرعي.

فيما جاء بأقوال الزوج أثناء التحقيقات، أن الطبيب عندما فشل في إيقاف النزيف البس الضحية حزام طبي وحشي الرحم بقطن طبي، وطلب تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتحديد مسئولية الطبيب.

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