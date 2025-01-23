تحرير 383 مخالفة تموينية في حملات على أسواق الفيوم خلال أسبوع

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بقري ومدن المحافظة لمدة أسبوع، وشارك فيه قسم مباحث التموين، ومديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، بهدف السيطرة على ما يطرح بالاسواق للتداول اليومي.

نتائج الحملات التموينية خلال إسبوع

وأسفرت الحملات عن تحرير 383 مخالفة تموينية، منها 158 مخالفة في قطاع المخابز ومحطات الوقود، و255 مخالفة تموينية متنوعة في مجال الأسواق والمحال التجارية، وتم إحالة جميع المحاضر إلى الأجهزة الأمنية تمهيدا لاحالتها الي النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

سلع تم التحفظ عليها

وقال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملات تمكنت من التحفظ علي 4100 كيلو جرام دقيق بلدى عبارة عن 86 شيكارة دقيق بلدى زنة الواحده 50 كيلو جراما، 1000 كيلو جرام لحوم مفرومة، عجينة حواشى مجهولة المصدر ومعبأة داخل اجوله بلاستيكية غير مدون عليها أي بيانات، و20 كيلو جراما قطع دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي، 10 كيلو لحوم مفرومة بمطعم غير صالحة للاستهلاك الآدمي والحيواني، وفحل جاموس مذبوح وغير مسلوخ بإجمالي 120 كيلو على أحد الموتوسيكلات غير صالح للاستهلاك الآدمي، و100 لتر بنزين 80 بأحد المحلات، 530 علبة سجائر كليوباترا كوين، و24 عبوة معسل الملوك، و25 عبوة معسل الساعة، و112 علبة زبادي ومشروب الزبادي بأحد السيارات لتوزيع السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية بالمديرية بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود.

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