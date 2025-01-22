الأربعاء 22 يناير 2025
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مصرع شخصين في حادث تصادم على طريق الفيوم - القاهرة

مستشفى طامية المركزي،
مستشفى طامية المركزي، فيتو

لقي شخصان مصرعهما فى حادث تصادم شاحنة  وسيارة نصف نقل، علي طريق القاهرة – الفيوم، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة طامية المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل تصادم علي طريق القاهرة - الفيوم

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بتصادم  سيارتين علي طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي،  بالقرب من الطريق الإقليمي، وإنتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين تصادم شاحنة وسيارة نصف نقل، بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن مصرع  كل من "رجب.أ.س" 45عاما، و"أحمد.ر.خ" 19 عاما، مقيمين بقرية الفهمية بدائرة قسم شرطة طامية، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

قرار النيابة العامة بشأن الحادث

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثتين، بعد مناظرة الطب الشرعي لتحديد أسباب وساعة وتاريخ الوفاة.

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كما انتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وإعداد تقرير مفصل عن حالة المركبتين، ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بكل منهما، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة، وتولي التحقيق.

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