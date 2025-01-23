الخميس 23 يناير 2025
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ضبط مصنع زبدة بدون ترخيص ويستخدم خامات مجهولة المصدر بالفيوم

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، فيتو

 تمكنت حملة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، من التحفظ على مصنع لإنتاج الزبدة  المصنعة يعمل بدون ترخيص.

كما تم التحفظ على 200 كيلو جرام زبدة مصنعة داخل المصنع، و125 كيلو جرام شورتنج يستخدم في تصنيع الزبدة مجهول المصدر وبدون وجود فواتير تدل على بلد الإنتاج. أو اسم المنتج وتاريخ الصلاحية.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات الأمنية لإحالة المحضر للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

 

حملات مديرية التموين  والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم

 وكانت قد شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بقرى ومدن المحافظة، استمرت لمدة أسبوع، وشارك فيه قسم مباحث التموين، ومديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، بهدف السيطرة على ما يطرح بالأسواق للتداول اليومي.

 

نتائج الحملات التموينية خلال أسبوع

 وقد أسفرت الحملات عن تحرير 383 مخالفة تموينية، منها 158 مخالفة في قطاع المخابز ومحطات الوقود، و255 مخالفة تموينية متنوعة في مجال الأسواق والمحال التجارية.

تحرير 383 مخالفة تموينية في حملات على أسواق الفيوم خلال أسبوع

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 تم إحالة جميع المحاضر إلى الأجهزة الأمنية تمهيدا لإحالتها إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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