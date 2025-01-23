تفاصيل الحالة الصحية لطفل مصاب في حادث سير بالسلام

كشف التقرير الطبي لطفل أصيب في حادث سير أثناء عبوره الطريق الدائري اتجاه السلام، والذي تسلمته نيابة السلام عن تفاصيل حالته الصحية.

وتبين أن الطفل مصاب بارتجاج في المخ وكسور متفرقة، ويوجد داخل العناية المركزة يعاني من غيوبية وفاقدا للوعي.

مصرع شخص في حادث بالسلام

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث، ووجود مصاب أعلى الطريق الدائري اتجاه السلام.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور طفل يبلغ من العمر 12 سنة الطريق الدائري صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته إصابات بالغة وفر قائد السيارة بها هاربا.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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