الخميس 23 يناير 2025
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حوادث

تحرير 45 ألفا و171 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

حملة مرورية
حملة مرورية

 شن  ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

تحرير 45 ألفا و171 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

 وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 45 ألفا و171 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 29 ألفا و523 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و947 مخالفة السير بدون تراخيص، و20 مخالفة موقف عشوائي، و1224 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و14 مخالفة لشروط التراخيص و20 مخالفة دراجة نارية.

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 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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