انخفاض الأسعار والتضخم في 2025، رسالة مهمة من خبير اقتصادي لأصحاب الشهادات البنكية

وجه الخبير الاقتصادي هاني توفيق رسالة للمستثمرين في الشهادات البنكية "شهادات الإدخار"، كاشفًا عن انخفاض سعر الفائدة بشكل جذري في عام 2025، بسبب انخفاض التضخم بشكل جذري أيضًا/ والذي يقدر بنسبة انخفاض 15%.

رسالة مهمة من خبير اقتصادي لأصحاب الشهادات البنكية

وقدم الخبير الاقتصادي هاني توفيق نصيحة لـ المستثمرين في الشهادات البنكية "شهادات الإدخار"، بشراء الشهادات في الوقت الحالي لأطول ممكنة، للاستفادة من الفوائد المرتفعة، وذلك قبل انخفاض سعر الفائدة.

وقال هاني توفيق في رسالته التي وجهها للمستثمرين في الشهادات البنكية: "للإخوة المستثمرين فى الشهادات البنكية: سعر الفائدة سينخفض جذريًا فى ٢٠٢٥ نتيجة إنخفاض التضخم جذريًا هو الآخر لتغيير فترة الأساس ( التقديرات ١٥٪).

وتابع هاني توفيق نصائحه للمستثمرين في الشهادات البنكية قائلًا: "وبالتالى ينصح بشراء الشهادات حاليًا لأطول مدى ممكن للاستفادة بالفائدة المرتفعة قبل انخفاضها."



كما أكد هاني توفيق أن "التضخم سينخفض تدريجيًا"، حيث يؤثر انخفاض التضخم على الأسعار سريعًا حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، مشيرًا إلى أنه يفضل انخفاض التضخم وانخفاض الأسعار على زيادة سعر الشهادات وارتفاعات الأسعار.

البنك المركزي المصري يستعد للبدء في التسهيلات النقدية

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يستعد لبدء دورة جديدة، حيث يقوم بعملية تيسير نقدي خلال عام 2025، الأمر الذي يدفع أصحاب الشهادات البنكية للترقب خوفًا من تأثير هذه الخطوة على مدخراتهم.

وتشير توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى أن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة تدريجيًا، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على الشهادات البنكية ذات العوائد المرتفعة.

انخفاض معدل التضخم وانخفاض الأسعار، فيتو



ومن المؤكد أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أول اجتماع لها في عام 2025 في يوم 20 فبراير المقبل، وذلك لتحديد أسعار الفائدة الجديدة على الإيداع والإقراض، حسبما أكد البنك المركزي المصري عبر موقعه بالإنترنت.

وتوقع العديد من الخبراء المصرفيين تراجع عوائد الشهادات البنكية، حيث تتأثر بالانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة، بنسبة تتراوح من 3 إلى 8% خلال عام 2025، وتخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة يأتى مع الانخفاض المستمر في التضخم.

إنخفاض معدل التضخم في مصر

وتشير التقارير إلى أن المعدل السنوي للتضخم سجل مستوى غير مسبوق بلغ 38% في مصر خلال سبتمبر 2023، وقد انخفض بنسة 24.1% مع نهاية ديسمبر الماضي، في المقابل انخفض 25.5% في شهر نوفمبر 2024.

انخفاض أسعار التضخم والأسعار في مصر، فيتو

ورجح خبراء الاقتصاد تراجع سعر الفائدة على الشهادات البنكية، مع اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة خلال عام 2025، بنسب تتراوح بين 5% و8%، وذلك مع قرب بدء مرحلة من التيسير النقدي من البنك المركزي المصري، يدعمه معدلات متراجعة من التضخم المتراجعة.

يذكر أن عدد من البنوك المصرية طرحت شهادات إدخار بعوائد تصل إلى 27% سنويًا، وذلك لجذب المزيد من السيولة إليها، وذلك بعد قرار أسعار الفائدة المرتفعة التي أعلنها البنك المركزي خلال الأعوام الماضية، حيث ارتفعت سعر الفائدة بنسبة 19%، منها 8% خلال عام 2024، الأمر الذي أدى لوصول العائد إلى مستويات قياسي بلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

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