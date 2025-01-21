خبير: رفع سعر الفائدة خيار البنوك الأسهل في مواجهة التضخم

قال أحمد شحاتة خبير أسواق المال، إن أسعار الفائدة في مصر لم تحدث بهذا الشكل منذ فترات كبيرة، كذلك الأمر بالنسبة لحجم التضخم ونسبته المعلنة أو الحقيقية، حيث وصلت خلال الفترة الأخيرة إلى 40% وهي مستويات غير مسبوقة، ولذلك فإن معظم البنوك المركزية تلجأ إلى الخيار الأسهل وهو رفع سعر الفائدة في مواجهة التضخم.

إجراءات بديلة لخفض سعر الفائدة في مواجهة التضخم

وأضاف أن رفع سعر الفائدة ليس الحل الوحيد في مواجهة التضخم، ويمكن اتخاذ إجراءات أخرى، حيث ينشأ التضخم نتيجة الطلب المتزايد أو نقص المعروض من السلع، ولذلك فإن رفع التضخم يتسبب في حالة من الركود، وبالتالي سيكون هناك أزمتان؛ فائدة مرتفعة وركود.

حالة الركود لا يصلح معها خفض سعر الفائدة

وأشار إلى أنه إذا كان التضخم عن طريق الطلب المتزايد، فإنه قد يصلح معه رفع سعر الفائدة، أما في حالة الركود فلا يصلح معها سعر الفائدة، وبالنسبة لحالة الولايات المتحدة الأمريكية فإن سعر الفائدة كان كبيرا، حيث وصل إلى 5%، وبالتالي كان لابد من اتجاه الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة، وكذلك الأمر بالنسبة لسعر الفائدة في مصر، فإنه سيتم خفض الفائدة ولكن بشكل أقل. خاصة في ظل توجه الحكومة للحد من خفض سعر الجنيه بشكل كبير بما يضر بالاقتصاد.

الشركات تنقل أعباء الغلاء إلى المستهلكين

وأضاف أن المتحكم الحقيقي والأساسي في سعر الفائدة واستعادة البورصة أن يكون سعر الفائدة سلبي، مشيرا إلى أن الفترة الماضية مع ارتفاع سعر الفائدة إلى أكثر من 27%، لافتا إلى أنه مع ارتفاع البورصة المصرية لمستويات قياسية وتاريخية أيضا، كذلك العديد من الشركات بالبورصة يمكنها نقل أعباء الغلاء إلى المستهلكين، وبالتالي فإنها لا تتأثر بشكل كبير بالتقدم، بل يمكنها الاستفادة منها فى تحقيق هوامش ربح ولذلك فإن سعر الفائدة الحقيقي يحكم ويحدد مدى استفادة البورصة من خفض الفائدة مستقبلا، وطالما التضخم أعلى من سعر الفائدة فإن المستثمرين في البورصة في أمان.

تداولات منتصف الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بختام تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه عند مستوى 2.231 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيس للبورصة



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7% عند مستوى 29826 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% عند مستوى 37091 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.7% عند مستوى 13121 نقطة.





مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% عند مستوى 8480 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.11% عند مستوى 11603 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3155 نقطة.





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