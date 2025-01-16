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أخبار مصر

مدبولي: انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، فيتو

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه سيتم إصدار قرار الأسبوع المقبل لتشكيل مجموعات عمل استشارية دائمة من القطاع الخاص والخبراء لـ6 قطاعات، وهي: "السياحة- التنمية  العقارية - تنمية الصادرات- ريادة الأعمال- الرؤية السياسية- الاقتصاد الكلي". 

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إنه تم حفر 105 آبار جديدة فى قطاع البترول، خلال الـ 6 أشهر الماضية، وإضافة 64 ألف  برميل يومي للإنتاج، مشيرا إلى أن شركة إيني تستأنف عملها بحقل ظهر نهاية يناير الجاري.

وأوضح أن إطلاق خطوط الإنتاج لشركة جيلي في مصر وهى واحدة من أكبر الشركات على مستوى العالم ووجودها يؤكد على اهتمام الدولة المصرية بصناعة السيارات وتوطينها.

وأشار إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا في معدلات التضخم وفيما يتعلق بالدين فهو "شغلنا الشاغل"، موضحا أن الصادرات السلعية غير البترولية، اقتربت من 41 مليار دولار  فى 2024.

وتابع أنه لا يوجد منطقة في مصر لم تطولها يد التنمية، موضحا أن عدد سكان مصر زاد بحوالي 27 مليون نسمة منذ عام 2011 وحتى الآن.

وأوضح أهم حدث فى الأسبوع هو وقف إطلاق النار فى غزة، مؤكدا أن هذا الأمر جاء بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية، ولعبت الجهود المصرية دورا مهما في هذا الشأن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع فى مؤتمر صحفى أن مصر ستظل دوما داعمة للسلام العادل، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، موضحا أنه مع وقف إطلاق النار فمصر جاهزة لتقديم كافة الدعم اللوجيستي وكافة الاحتياجات والمساعدات لأهالينا فى غزة.

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