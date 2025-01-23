دولة إسلامية تحظر ارتداء النقاب

أصدرت دولة قرغيزستان قانونا يحظر الظهور بالنقاب وأي رداء يغطي معالم الوجه كاملة في الأماكن العامة.

الحد من إقامة الشعائر الدينية في دور رعاية المسنين

وتضمن القانون الذي وقع عليه رئيس قرغيزستان صدر جباروف الحد من إقامة الشعائر الدينية في دور رعاية المسنين والسجون والوحدات العسكرية.

كما يحظر القانون إجبار الآخرين على القيام بممارسات دينية ويمنع توزيع الأدبيات والمنشورات ذات المحتوى الديني في المؤسسات التعليمية والأماكن العامة وعبر الجولات على البيوت، وكذلك تأسيس أحزاب سياسية مرتبطة بالدين ويفرض غرامة مالية على من يخالف أي من هذه البنود قدرها 20 ألف سوم (حوالي 22 ألف روبل).

الإسلام في قرغيزستان هو الدين الرئيسي

جدير بالذكر فإن الإسلام في قرغيزستان هو الدين الرئيسي في قيرغيستان ، فالغالبية العظمى من سكان البلاد مسلمون.

الملابس التي تخفي معالم الوجه بأنها مشكلة بالنسبة للمجتمع

ويُشار إلى أن رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن وقع مؤخرا قانونا يحظر النقاب، ووصفت السلطات الطاجيكية الملابس التي تخفي معالم الوجه بأنها مشكلة بالنسبة للمجتمع، وتؤدي إلى الانسلاخ عن ثقافة وهوية الأمة.

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