رفع 959 حالة إشغال طريق خلال حملات مكبرة في البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة الإشغالات، للحفاظ على انضباط الشوارع وتسهيل حركة المرور، كما أوضحت أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة تجاه المخالفين لضمان الالتزام بالنظام العام.

إزالة 959 حالة إشغال تنوعت ما بين ثابت ومتحرك

حيث قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالبحيرة، بتنفيذ حملات إشغالات مكبرة، وذلك بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق، أسفرت عن إزالة 959 حالة إشغال تنوعت ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن، 261 حالة بدمنهور، 320 حالة بكوم حمادة وتحرير 17 محضر، 208 حالة بكفر الدوار، 120 حالة بالدلنجات، 50 حالة برشيد.

الحفاظ على حرمة الطريق العام وتعزيز المشهد الحضاري

وأشارت محافظ البحيرة، إلى ضرورة مواصلة الحملات اليومية لإزالة الإشغالات، للحفاظ على حرمة الطريق العام وتعزيز المشهد الحضاري للمدن، بما ينعكس إيجابيًّا على جودة الحياة، ويضمن راحة المواطنين وسلامتهم، مع التشديد على تطبيق القانون بحزم ضد المخالفين.

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