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محافظات

ختام فعاليات الدورة التدريبية لتدريب الممرضات على مهارات الولادة الطبيعية بالبحيرة

جانب من الختام للتدريب
جانب من الختام للتدريب

شهد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ختام فعاليات الدورة التدريبية لتدريب الممرضات على مهارات الولادة الطبيعية بمحافظة البحيرة، التي استمرت ٦ شهور بالمستشفيات بأقسام النساء والولادة، والتى بدأت مرحلة الاختيار طبقا للمعايير يومى ٤, ٥ يوليو ٢٠٢٤، تحت رعاية  الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والأستاذة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

اختيار عدد الممرضات لتنفيذ الدورة التدريبية

كان فريق من الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بالوزارة، قد قام بزيارة إلى المحافظة بالبحيرة، لإختيار عدد الممرضات لتنفيذ الدورة التدريبية التى يتم تنفيذها تحت إشراف الدكتورة  حنان الرومي مدير إدارة الأمومة والطفولة بالمديرية، وحاضر في الدورة  الدكتور علاء سلطان استشاري أول أمراض نساء وتوليد، والدكتور عماد ابراهيم استشاري نساء، وولادة.

تدريب أطباء النساء والتوليد TOT  من المستشفيات العام والمركزي 

تم تنفيذ تدريب نظرى للممرضات بمحافظة البحيرة، تم اختيارهن للتدريب على مهارات الولادة الطبيعية، وتدريب أطباء النساء والتوليد TOT، من المستشفيات العام والمركزي بالمحافظة لعرض أحدث الموضوعات الخاصة بأمراض النساء،والتوليد لمدة ٦ أيام  (استشاري أمراض النساء والتوليد - أخصائي أمراض النساء والتوليد - مساعد أخصائي نساء وتوليد - طبيب مقيم ) للإشراف على التدريب العملي للممرضات على الولادة الطبيعية  .

 

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رعاية الامومة والطفولة الولادة الطبيعية الصحة
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