الخميس 23 يناير 2025
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بعد شكاوى من صعوبته، تعليم القليوبية تشكل لجنة تقييم لامتحان علوم الشهادة الإعدادية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية،فيتو

امتحان الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تشكيل لجنة فنية لتقييم امتحان العلوم الذي أداه طلاب الشهادة الإعدادية بـ محافظة القليوبية 2025، أمس الأربعاء، حيث وردت للمديرية العديد من الشكاوى بشأن صعوبة الامتحان وعدم وضوح الرسومات داخله.

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تعليم القليوبية تشكل لجنة لتقييم امتحان العلوم

وأكد مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن أي خطأ سيقابل بالحسم مع أول عينة في تقدير الدرجات وأي شيء يكون مقايسه صالحا لأولادنا الطلاب.

وكان عدد من أولياء الامور قد تقدموا بشكاوى لصعوبة امتحان العلوم الذي أداه الطلاب أمس وعدم وضوح الرسومات الخاصة ببعض الأسئلة.

امتحان الشهادة الإعدادية بالقليوبية 

وأدى 122 ألفًا و926 طالبا بمحافظة القليوبية  الشهادة الاعدادية 2025 امتحاني مادتي العلوم والتربية الفنية أمس ويؤدون اليوم آخر المواد بامتحاني الحبر والإحصاء والكمبيوتر.

وتستعرض فيتو جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية الشهادة الإعدادية والجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي بعد إضافة المواد خارج المجموع.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2025

أوضح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أنه تم اعتماد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية  ووضع الجدول النهائي للامتحانات لمدارس التعليم العام والرسمية واللغات والرياضي والتي تبدأ من الـ9 صباحا للمواد التحريرية والنظرية كالتالي: 

السبت: 18 يناير 2025 اللغة العربية ساعتان ونصف 
التربية الرياضية نظري ساعة لمدارس التربية الرياضية 

الإثنين: 20 يناير 2025 الهندسة ساعتان 
الدراسات الاجتماعية ساعتان 

الثلاثاء: 21 يناير 2025 اللغة الإنجليزية ساعتان 
التربية الدينية ساعة ونصف 

الأربعاء: 22 يناير 2025 العلوم ساعتان 
التربية الفنية ساعتان 

الخميس: 23 يناير 2025 الجبر والإحصاء ساعتان
الكمبيوتر والتكنولوجيا ساعة 
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للمواد العملية بالقليوبية.

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