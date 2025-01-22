الأربعاء 22 يناير 2025
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محافظات

صعب وفيه تريكات، آراء طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية حول امتحان العلوم (بث مباشر)

امتحان العلوم للاعدادية
امتحان العلوم للاعدادية بالقليوبية، فيتو

عبر طلاب الشهادة الاعدادية بالقليوبية عن صعوبة امتحان العلوم بالنسبة للمدارس العربي واللغات، حيث جاء الامتحان مليئا بالأسئلة التي تحتاج الكثير من الوقت للإجابة عليها بالإضافة إلى عدم وضوح الرسومات  بأحد الأسئلة. 

وتابع مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول  2024 / 2025 من خلال غرفة العمليات الرئيسية بتعليم القليوبية حيث اطمأن علي  سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية،  في  إمتحان مادتى العلوم والتربية الفنية الذي اداه الطلاب اليوم.

 

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وشدد وكيل تعليم القليوبية على رؤساء اللجان الشهادة الاعدادية بالقليوبية بعدم السماح بدخول أي طالب اللجان بهاتف محمول،  ووجه سيادته باتخاذ الإجراءات القانونية في حال حيازة الطالب تليفون محمول، حتي لو لم يستخدم وكان(مُغلقًا)، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا.

امتحان الشهادة الإعدادية بالقليوبية 

وأدى 122 ألفًا و926 طالبا بمحافظة القليوبية  الشهادة الاعدادية 2025 امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية.

وتستعرض فيتو جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية والجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي بعد إضافة المواد خارج المجموع.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية

أوضح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أنه تم اعتماد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية ووضع الجدول النهائي للامتحانات لمدارس التعليم العام والرسمية واللغات والرياضي والتي تبدأ من الـ9 صباحا للمواد التحريرية والنظرية  كالتالي: 
السبت: 18 يناير 2025 اللغة العربية ساعتان ونصف 
التربية الرياضية نظري ساعة لمدارس التربية الرياضية 
الإثنين: 20 يناير 2025 الهندسة ساعتان 
الدراسات الاجتماعية ساعتان 

الثلاثاء: 21 يناير 2025 اللغة الإنجليزية ساعتان 
التربية الدينية ساعة ونصف 
الأربعاء: 22 يناير 2025 العلوم ساعتان 
التربية الفنية ساعتان 
الخميس: 23 يناير  2025 الجبر والإحصاء ساعتان
الكمبيوتر والتكنولوجيا ساعة 
جدول امتحانات الشهادة الاعدادية للمواد العملية بالقليوبية.

صعوبة امتحان العلوم للاعدادية بالقليوبية،فيتو
صعوبة امتحان العلوم للاعدادية بالقليوبية،فيتو
صعوبة امتحان العلوم للاعدادية بالقليوبية،فيتو
صعوبة امتحان العلوم للاعدادية بالقليوبية،فيتو
صعوبة امتحان العلوم للاعدادية بالقليوبية،فيتو
صعوبة امتحان العلوم للاعدادية بالقليوبية،فيتو
صعوبة امتحان العلوم للاعدادية بالقليوبية،فيتو
صعوبة امتحان العلوم للاعدادية بالقليوبية،فيتو
صعوبة امتحان العلوم للاعدادية بالقليوبية،فيتو
صعوبة امتحان العلوم للاعدادية بالقليوبية،فيتو

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