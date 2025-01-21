123 ألف طالب يؤدون اليوم امتحاني اللغة الإنجليزية والتربية الدينية بالقليوبية

يؤدي 122 ألفًا و926 طالبًا بالشهادة الإعدادية بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

تستعرض فيتو جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية والجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي بعد إضافة المواد خارج المجموع.

أوضح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أنه تم اعتماد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية ووضع الجدول النهائي للامتحانات لمدارس التعليم العام والرسمية واللغات والرياضي والتي تبدأ من الـ9 صباحا للمواد التحريرية والنظرية كالتالي:

السبت: 18 يناير 2025 اللغة العربية ساعتان ونصف

التربية الرياضية نظري ساعة لمدارس التربية الرياضية

الإثنين: 20 يناير 2025 الهندسة ساعتان

الدراسات الاجتماعية ساعتان

الثلاثاء: 21 يناير 2025 اللغة الإنجليزية ساعتان

التربية الدينية ساعة ونصف

الأربعاء: 22 يناير 2025 العلوم ساعتان

التربية الفنية ساعتان

الخميس: 23 يناير 2025 الجبر والإحصاء ساعتان

الكمبيوتر والتكنولوجيا ساعة

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية للمواد العملية بالقليوبية

أوضح مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات الشهادة الاعدادية بالقليوبية هذا العام، بلغ 122,926 طالبًا وطالبة، موزعين على 446 لجنة امتحانية في جميع أنحاء المحافظة. كما بلغ إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 3,330 طالبًا وطالبة، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم 41 طالبًا، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين 8 طلاب.



أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بـالقليوبية أنه تم توفير 21,039 من رؤساء اللجان والمراقبين الملاحظين والإداريين وأمن اللجنة الداخلي وعمال لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مؤكدًا على أن المحافظة حريصة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح عملية الامتحانات…

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