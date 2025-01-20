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محافظات

طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية: امتحان الهندسة سهل والدراسات صعب

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية بالقليوبية

عبر طلاب الشهادة الاعدادية بالقليوبية عن سعادتهم بسهولة امتحان الهندسة الذي أداه الطلاب اليوم، فيما جاءت الشكاوى من امتحان الدراسات الذي أداه الطلاب في الفترة الثانية.

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تداول صور مزعومة لامتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

 وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت صورا مزعومة لامتحان الهندسة الشهادة الاعدادية  بالقليوبية الذي أداه الطلاب اليوم، وأدعت أنه تسريب  للامتحان. 

وأدى طلاب الاعدادية بمحافظة القليوبية  اليوم الإثنين امتحاني مادتي الهندسة والدراسات الاجتماعية، فيما تتابع غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية سير الامتحانات.

محافظ القليوبية يتابع امتحانات الإعدادية بالقليوبية

 كما أكد محافظ القليوبية أهمية هذه المرحلة الدراسية في حياة الطلاب، مشددًا على ضرورة توفير كافة سبل الراحة والهدوء اللازمين لتمكينهم من أداء امتحانات الاعدادية محافظة القليوبية  في أجواء مناسبة. 

كما وجه الشكر لكافة العاملين في العملية التعليمية من معلمين وإداريين ومراقبين على جهودهم المبذولة لضمان سير الامتحانات بانتظام وشفافية.

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