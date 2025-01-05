فوائد وأضرار ماء جوز الهند للبشرة، يقضي على جفاف الجلد ويحارب الشيخوخة

يعرف ماء جوز الهند بفوائده المرطبة والمرطبة للبشرة، وذلك بفضل وفرة الفيتامينات والمعادن الطبيعية الموجودة في قلب جوز الهند.

يحتوي ماء جوز الهند على العديد من الفوائد عند وضعه مباشرة على الجلد، وتكون كالآتي:

البشرة الجافة أو الحساسة

قالت الدكتورة ة ماري هاياج، طبيبة الأمراض الجلدية لموقع “Healthline” الطبي أن ماء جوز الهند يساعد في تغذية وترطيب البشرة الجافة عند وضعه موضعيًا، لأنه يحتوي على العديد من السكريات والأحماض الأمينية.

ويحتوي ماء جوز الهند أيضًا على نسبة عالية من الإلكتروليت، والتي تعمل كمهدء عند وضعه على الجلد.

حب الشباب وندبات حب الشباب

تشيرالدراسات إلى أن ماء جوز الهند له خصائص مضادة للميكروبات، والتي قد تساعد في مكافحة حب الشباب.

وعلى الرغم من أن ماء جوز الهند وحده لن يعالج حب الشباب، إلا أنه يمكن استخدامه في روتين العناية بالبشرة جنبًا إلى جنب مع مكونات أخرى للمساعدة في تسريع العملية.

وتقترح ماري: "مزج ماء جوز الهند بالكركم لتكوين قناع للبشرة المعرضة لحب الشباب، أو استخدمه في رذاذ للجفاف، فهو لن يساعد في ندبات حب الشباب، لكنه طريقة رائعة لتسريع الشفاء".

دعم الشيخوخة

وجدت الدراسات أن استهلاك ماء جوز الهند قد يعزز أنظمة مضادات الأكسدة، ويمكن أن يعمل هذا على تحييد آثار الجذور الحرة، وتعزيز فوائد مكافحة الشيخوخة.

ما لا يستطيع ماء جوز الهند فعله للبشرة

لن يساعد تطبيق ماء جوز الهند على الجلد في بعض مشاكل الجلد، مثل:

الاحمرار

الرؤوس السوداء

التصبغ والهالات السوداء

تفتيح البشرة

لا يوجد دليل يشير إلى أن التطبيق الموضعي لماء جوز الهند يمكن أن يقلل من الاحمرار أو الرؤوس السوداء أو تصبغ الجلد.

على الرغم من أن ماء جوز الهند يحتوي على مكونات لتفتيح البشرة، مثل فيتامين سي والأحماض الأمينية، إلا أن مستويات هذه المكونات منخفضة للغاية لإظهار أي فوائد لتفتيح البشرة.

فوائد تناول ماء جوز الهند للبشرة

يحتوي ماء جوز الهند على فيتامينات، مثل فيتامين بـ 2 وفيتامين بـ 3 وفيتامين سي، بالإضافة إلى مكونات أخرى قد تكون مفيدة للبشرة.

يساعد تناول ماء جوز الهند في:

تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة

زيادة ترطيب البشرة ومرونتها

زيادة إنتاج الكولاجين

إعطاء البشرة "توهجًا" واضحًا

تقول هاياج: "يتكون ماء جوز الهند من هرمون نباتي يسمى كينيتين، والذي قد يوفر تأثيرات مضادة للشيخوخة ومضادة للأكسدة، وبالإضافة إلى ذلك، فهو غني بالعناصر الغذائية الدقيقة التي تساعد في نشاط مضادات الأكسدة ضد الجذور الحرة".

بفضل وفرة الإلكتروليتات ومضادات الأكسدة الموجودة في ماء جوز الهند، فإن تناول السائل القوي قد يكون له فوائد للبشرة.

تقول هاياج: "إن الحفاظ على ترطيب النفس بشكل صحيح لا يرطب البشرة بشكل مباشر بالضرورة، ولكنه يمكن أن يؤدي إلى تحسين الصحة العامة التي يمكن أن تترجم إلى الجلد".

إن وجود توازن بين الإلكتروليتات في الجسم يحافظ على الرطوبة وهو ضروري للعديد من وظائف الجسم، ماء جوز الهند غني بالإلكتروليتات، بما في ذلك:

الصوديوم

البوتاسيوم

الكالسيوم

المغنيسيوم

يحتوي ماء جوز الهند أيضًا على كميات عالية من فيتامين سي، وهو عامل مساعد أساسي في تخليق الكولاجين.

يساعد الترطيب أيضًا على تخليص الجسم من السموم، مما قد يؤدي إلى بشرة أكثر صفاءً وإشراقًا.

ما هو الاستخدام الأكثر فعالية لماء جوز الهند؟

لأن هناك دراسات قليلة جدًا أجريت على التطبيق الموضعي لماء جوز الهند للبشرة قد يكون شرب ماء جوز الهند أكثر فائدة من تطبيقه موضعيًا.

تقول هاياج: "على الرغم من عدم وجود الكثير من الأدبيات المحيطة بالتطبيق الموضعي لماء جوز الهند، إلا أن المكونات تميل عمومًا إلى أن تكون أكثر فعالية عند تناولها بدلًا من تطبيقها موضعيًا".

مخاطر تناول ماء جوز الهند

ما لم يكن الشخص يعاني من حساسية تجاه ماء جوز الهند، فإن تطبيق ماء جوز الهند على البشرة يعتبر آمنًا بشكل عام، ومع ذلك، فمن الجيد دائمًا إجراء اختبار رقعة للتأكد من أن البشرة ستتحمل مكونًا جديدًا.

من المحتمل أن يكون استهلاك ماء جوز الهند آمنًا لمعظم البالغين.

يعد ماء جوز الهند من بين موانع الاستعمال القليلة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة أو يتناولون أدوية مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين،، وذلك لأن مستويات البوتاسيوم العالية الموجودة في ماء جوز الهند، يجب على هؤلاء الأفراد توخي الحذر.

يحتوي ماء جوز الهند أيضًا على نسبة عالية من FODMAPs، وهي مجموعة من الكربوهيدرات التي قد تؤدي إلى تفاقم أعراض الجهاز الهضمي للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.

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