6 فيديوهات ترصد ملحمة بطولات رجال الداخلية في عيد الشرطة الـ73

أنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، 6 فيديوهات ترصد ملحمة بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعا عن تراب الوطن منذ القدم، وصولا إلى معركة الإسماعيلية وملحمة ضد الاحتلال الإنجليزي، في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ73.

وتحرص وزارة الداخلية في عيدها كل عام على مشاركة المواطنين احتفالاتها بذكرى ملحمة الإسماعيلية، تأكيدًا على أن الشعب المصري كيان واحد ونسيج مترابط بكافة طوائفه وأطيافه وقطاعاته. وفي ذكرى 25 يناير من كل عام، دأبت وزارة الداخلية على تقديم عدد من الهدايا للمواطنين بالتزامن مع هذه الذكرى.



وشهدت أكاديمية الشرطة صباح اليوم الأربعاء، احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 73 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة وأسر الشهداء والمصابين ورجال الشرطة.



وأنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، سلسلة من الأغاني والمسرحيات الوطنية في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة 73، يرصد مراحل النضال الوطني منذ القدم، وصولا إلى معركة الإسماعيلية وملحمة ضد الاحتلال الإنجليزي.

وتحتفل الشرطة المصرية يوم 25 يناير من كل عام، بعيدها السنوي تخليدا لأبطال معركة الإسماعيلية عام 1952، والتي سطر فيها رجال الشرطة ملحمة بطولية رائعة، عندما تصدوا بقوة وعزم وشجلعة وبسالة، إلى قوات الاحتلال الإنجليزي، التى حاولت بكل قوتها وعتادها فرض سيطرتها على مبنى محافظة الاسماعيلية، وطلبوا من رجال الشرطة المصريين الاستسلام وتسليم اسلحتهم، إلا أنهم رفضوا وفضلوا الشهادة فى سبيل الوطن، وخاضوا معركة ضارية سقط العشرات منهم بين شهيد وجريح.

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