ترتيب هدافي الدوري المصري، اشتعلت المنافسة على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري قبل ختام مباريات اليوم بالجولة التاسعة.

وتختتم الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري اليوم الخميس بمواجهتي بتروجت ضد المصري، ومودرن سبورت ضد الزمالك.

وكانت الجولة التاسعة انطلقت الثلاثاء وشهدت فوز البنك الأهلي أمام الجونة 2-1، وحرس الحدود وطلائع الجيش والاسماعيلي علي غزل المحلة وإنبي وسموحة بنفس النتيجة 1-0 بالترتيب.

وتعادل الأهلي مع فاركو 1-1، وتعادل الاتحاد السكندري أمام سيراميكا كليوباتر1-1، وحقق بيراميدزالفوز أمام زد 1-0 أمس الأربعاء.

ويتساوى 4 لاعبين بوصافة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بأربعة أهداف لكل منهما قبل مباريات اليوم الخميس.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ناصر منسي الزمالك 5 أهداف

إمام عاشور الأهلي 4 أهداف

ياو أنور البنك الأهلي 4 أهداف

محمد علي بن حمودة غزل المحلة 4 أهداف

محمود عبد الحفيظ زلاكة سيراميكا كليوباترا 4 أهداف

حسام حسن سموحة 3 أهداف

صديق أويجولا بيراميدز 3 أهداف

غودوين أوكوارا طلائع الجيش 3 أهداف

عمرو ناصر فاركو 3 أهداف

فيستون كالالا مايلي بيراميدز 3 أهداف

على فوزي إنبي 3 أهداف

أحمد سيد زيزو الزمالك 3 أهداف

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري قبل ختام مباريات الجولة التاسعة اليوم الخميس.

ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة التاسعة

1- بيراميدز 20 نقطة

2- الأهلي 19 نقطة

3- الزمالك 17 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 16 نقطة

5- المصري البورسعيدي 15 نقطة

6- البنك الأهلي 14 نقطة

7- زد إف سي 13 نقطة

8- الإسماعيلي 12 نقطة

9- فاركو 11 نقطة

10- طلائع الجيش 11 نقطة

11- بتروجيت 10 نقاط

12- الاتحاد السكندري 10 نقاط

13- حرس الحدود 9 نقاط

14- سموحة 8 نقاط

15- غزل المحلة 8 نقاط

16- إنبي 7 نقاط

17- الجونة 6 نقاط

18- مودرن سبورت 4 نقاط



نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

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