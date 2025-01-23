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ولاية كاليفورنيا الرياضية توقف ابن عم حبيب نورمحمدوف عن القتال، والسبب صادم

الروسي عمر نورمحمدوف،
الروسي عمر نورمحمدوف، فيتو

أوقفت لجنة ولاية كاليفورنيا الرياضية، بطل الفنون القتالية المختلطة الروسي عمر نورمحمدوف عن المشاركة في المنافسات لمدة ستة أشهر، وذلك لأسباب طبية.

وكان السبب في ذلك هو تعرضه لكسر في إصبع السبابة بيده اليسرى خلال نزال ضد الجورجي ميراب دفاليشفيلي ضمن منافسات بطولة UFC 311.

ويشار إلى أن الروسي سيكون قادرا على تقليص فترة الإيقاف إذا حصل على شهادة صحية من طبيبه المعالج.

في بطولة UFC 311، خسر ابن عم البطل السابق في UFC حبيب نورمحمدوف أمام دفاليشفيلي.

وانتهى النزال بفوز الجورجي بقرار إجماعي من القضاة بعد خمس جولات، وبذلك دافع دفاليشفيلي عن لقبه في البطولة.

وتعرض نورمحمدوف للهزيمة الأولى في مسيرته، بعد أن فاز بـ18 نزالا بموجب قواعد الفنون القتالية المختلطة، بالمقابل يملك دفاليشفيلي في سجله 19 فوزا وأربع خسائر.

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