الخميس 23 يناير 2025
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ضربه بشومة، وفاة سائق متأثر باعتداء نجل شقيقة عليه بالغربية

مصرع سائق على يد
مصرع سائق على يد نجل شقيقه بسبب رش المياه على سيارته

توفي سائق في العقد السادس من عمره بعد تعرضه لضربة بشومة على الرأس أثناء مشاجرة نشبت بينه وبين نجل شقيقه و3 آخرين، بسبب رش مياه على سيارة أحد المتهمين من قبل نجل المجني عليه، وذلك في قرية العجيزية التابعة لمركز سمنود بـ محافظة الغربية.

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مشادة حادة

وكانت الحادثة قد وقعت منذ حوالي أسبوع، حيث تدخلت الأسرة في مشادة حادة تطورت إلى العنف، مما أسفر عن تعرض السائق لضربة بشومة على رأسه، مما استدعى نقله إلى المستشفى في حالة حرجة حيث تم وضعه في وحدة العناية المركزة حيث مكث لمدة 6 أيام، قبل أن توافيه المنية متأثرًا بإصابته.

 

بلاغ بالواقعة

وفور تلقي البلاغ، تمكنت قوات الأمن بـ محافظة الغربية من فتح تحقيق في الواقعة، حيث تم القبض على المتهمين الأربعة.

 

تم تحرير محضر بالحادث وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

مقتل شخص بطلق ناري بسبب خلافات سابقة في الغربية

أقدم شخص على قتل آخر في قرية شرشابة التابعة لمركز زفتي بـ محافظة الغربية، حيث أطلق عليه طلقًا ناريًا بعد أن أعد له كمينًا نتيجة لخلافات سابقة بينهما.

 

بلاغ للأجهزة الأمنية

وكانت الأجهزة الأمنية بـ الغربية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل المدعو “حسام محمد خليفه” علي يد “احمد العوضي” إثر إصابته بعيار ناري في أحد شوارع القرية.

 

مشادة مع الجاني

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن القتيل كان قد دخل في مشادة مع الجاني في وقت سابق، وتفاقمت الخلافات بينهما حتى قرر الجاني الانتقام منه.

وقد أعد الجاني كمينًا للضحية، وعندما اقترب منه، أطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلًا في الحال.

 

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجار ضبط الجاني.

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