أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم ميكروباصين بطريق "طنطا - قطور"

نشر مستشفى طوارئ طنطا الجامعي أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم مروع وقع اليوم على طريق "طنطا - كفر الشيخ" أمام مول طنطا التجاري، حيث أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 29 آخرين، بينهم إصابات متنوعة بين متوسطة وطفيفة.

وفقا لتقارير استقبال الطوارئ بمستشفيات طنطا الجامعية، فقد تم نقل الجثة والمصابين من موقع الحادث إلى المستشفى لتلقي العلاج، الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة لعدد من السيارات، حيث تصادمت سيارة ميكروباص مع سيارات ملاكي ودراجة بخارية، مما تسبب في سقوط ضحايا وإصابات خطيرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث، فانتقلت القيادات الأمنية مع فرق من الشرطة السرية والنظامية إلى موقع الحادث. كما تم الدفع بـ18 سيارة إسعاف لنقل المصابين والضحايا إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي.

وتم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ملابسات الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تم إخطار النيابة العامة للقيام بالتحقيقات اللازمة.

كما أكدت مصادر طبية داخل مستشفيات الصحة أن الحادث كان نتيجة للسرعة الزائدة، والتي تسببت في وقوع هذه الكارثة.

أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم ميكروباصين بطريق طنطا

أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم ميكروباصين بطريق طنطا

أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم ميكروباصين بطريق طنطا

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