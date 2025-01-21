الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم ميكروباصين بطريق "طنطا - قطور"

أسماء ضحايا ومصابي
أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم ميكروباصين بطريق طنطا

نشر مستشفى طوارئ طنطا الجامعي أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم مروع وقع اليوم على طريق "طنطا - كفر الشيخ" أمام مول طنطا التجاري، حيث أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 29 آخرين، بينهم إصابات متنوعة بين متوسطة وطفيفة.

جيش الاحتلال يقتحم منطقة الجابريات بالضفة الغربية

تعليم الغربية: لا شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم

وفقا لتقارير استقبال الطوارئ بمستشفيات طنطا الجامعية، فقد تم نقل الجثة والمصابين من موقع الحادث إلى المستشفى لتلقي العلاج، الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة لعدد من السيارات، حيث تصادمت سيارة ميكروباص مع سيارات ملاكي ودراجة بخارية، مما تسبب في سقوط ضحايا وإصابات خطيرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث، فانتقلت القيادات الأمنية مع فرق من الشرطة السرية والنظامية إلى موقع الحادث. كما تم الدفع بـ18 سيارة إسعاف لنقل المصابين والضحايا إلى طوارئ مستشفى طنطا الجامعي.

وتم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ملابسات الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تم إخطار النيابة العامة للقيام بالتحقيقات اللازمة.

كما أكدت مصادر طبية داخل مستشفيات الصحة أن الحادث كان نتيجة للسرعة الزائدة، والتي تسببت في وقوع هذه الكارثة.

أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم ميكروباصين بطريق طنطا 
أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم ميكروباصين بطريق طنطا 
أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم ميكروباصين بطريق طنطا
أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم ميكروباصين بطريق طنطا
أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم ميكروباصين بطريق طنطا
أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم ميكروباصين بطريق طنطا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

تعليم الغربية: لا شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم

تعليم الغربية: لا شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية

إصابة سيدة مسنة سقطت داخل بالوعة صرف صحى بالغربية

الفرح تحول إلى مأتم، مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بزفة عروسين بالغربية
ads

الأكثر قراءة

البنك الدولي يكشف عن ديون ضخمة مطلوب من مصر سدادها في 2025

كيفية تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي عبر شبكة إي آند مصر

استشهاد ضابط في مشاجرة ببنك مصر بالفيوم

القبض على محام متهم بقتل ضابط شرطة في مشاجرة داخل بنك بالفيوم

ترامب: ممكن أزور السعودية لو اشترت منتجات أمريكية بـ 500 مليار دولار

التفاصيل الكاملة لمحاولة هشام جوجل التخلص من حياته بالقفز من أعلى محكمة الفيوم بعد اتهامه بابتزاز خطيبته

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

تفاصيل استشهاد العقيد فتحي عبد الحافظ في بنك مصر بالفيوم

منوعات

المزيد

ترامب يتباهى بنجله الأصغر بارون.. اعرف السبب (صور)

مصرع رجلي أمن وإصابة آخرين في العراق على يد مجرم يحرق السيارات بالطريق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

روبوت صيني يجذب أنظار العالم بمحاكاته المذهلة للإنسان

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بالأسواق المحلية

أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بالسوق المحلى

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

كهربا يكشف المستور.. تصريحات مثيرة للاعب عن أزماته في الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النعام في المنام وعلاقتها بقدوم رزق وفير

الأزهر للفتوى يحذر من ظاهرة الغش في الامتحانات: سلوك محرم يهدر الحقوق

علي جمعة عن الإسراء والمعراج: الوصول إلى الملكوت الأعلى ليس أغرب من تلقي الرسالة

المزيد
الجريدة الرسمية