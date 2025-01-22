تعليم الغربية: لا شكاوى من امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحان اليوم الرابع من امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمادتي الهندسة والتربية الفنية.

لا توجد شكاوى



واطمأن وكيل تعليم الغربية على سير الامتحانات بصورة طيبة، بجميع اللجان، بالإدارات التعليمية العشر، مؤكدا عدم وجود أي شكاوى من الطلاب خلال سير أعمال الامتحان.



عدم التصوير داخل اللجان

وشدد وكيل تعليم الغربية على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب التليفون المحمول لكلا من الطلاب والمعلمين، والتأكد تماما من عدم دخول أي أجهزة إلكترونية تساعد على الغش برفقة الطلاب، مثل ساعات الأندرويد، والسماعات اللاسلكية، أو غيرها، والتوجيه بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.



يذكر إن نحو 93490 طالب يؤدون الامتحان في 418 لجنة للشهادة الإعدادية العامة، في مواد الهندسة، والتربية الدينية، ونحو 4886 طالب يؤدون الامتحان في 35 لجنة للشهادة الإعدادية المهنية في مواد العلوم، والتكنولوجيا، ومجال الاقتصاد والمجال الزراعي.

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