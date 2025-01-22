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3 قرارات عاجلة من النيابة العامة بشأن المتهم في جريمة الأقصر (فيديو)

حادثة الأقصر، فيتو
حادثة الأقصر، فيتو

قدمت بوابة «فيتو» بثًّا مباشرًا ترصد فيه قرارات النيابة العامة في حادث الأقصر حيث أقدم مهتز نفسيا على إنهاء حياة مواطن ذبحا بسكين وفصل رأسه عن جسده  ومثل بجثته  بين المواطنين.

نيابة الأقصر العامة تصدر قراراتها في حادثة الأقصر بمنطقة أبو الجود 

وأمرت النيابة العامة بالأقصر حبس المتهم في حادثة الأقصر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب النفسي بمستشفى جامعة جنوب الوادي بقنا، لإعداد تقرير عن حالته النفسية، وإجراء تحاليل مخدرات شاملة، بمستشفى الكرنك الدولى بمدينة الأقصر، للتأكد من تعاطيه المخدرات من عدمه.

وأنهى مهتز نفسيًّا حياة موظف ذبحًا بسكين تصادف مروره في منطقة أبو الجود بالأقصر، وقام بفصل رأسه عن جسده، ممسكًا برأس المجني عليه ووضعها على فمه والتجول بها في الشارع، وسط ذهول أهل المنطقة، وانتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وفرضت كردون أمني مع تواجد مكثف للأجهزة الأمنية، وتطوير التحريات حول الواقعة للوقوف على الملابسات التي أدت إلى ارتكاب الجريمة البشعة، وتمكنت من ضبط المتهم، وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى الكرنك الدولي.


وكان اللواء محمد الصاوي، مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بقيام شاب بقتل مسن ذبحًا بسكين وسط المارة بالشارع، وعلى الفور انتقلت ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر وتكثيف التحريات حول الجريمة.

وتمكن أمن الأقصر من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يدعى "سفيان.ر" 38 عامًا يعمل كهربائي، والمجني عليه يدعى "حجاج ك. ا"، 59 عامًا موظف بمديرية التضامن بالأقصر، يعاني من جلطة في القلب ويسير على عكاز وحالته الصحية متدهورة، ويقيم بنفس منطقة الجاني، تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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