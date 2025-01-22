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أهالي الأقصر عن مرتكب جريمة منطقة أبو الجود: "مختل وكان معيشنا الرعب"

حادث الأقصر، فيتو
حادث الأقصر، فيتو

روى أهالي منطقة أبو الجود بوسط مدينة الأقصر تفاصيل مثيرة حول المرض النفسي الذي أصاب الجاني المتهم بقتل موظف ذبحا بسكين وفصل رأسه عن جسده وتناول دمه ولحمه.

جريمة الأقصر في منطقة أبو الجود 

وأكد شهود عيان الواقعة لـ «فيتو» أن مرتكب الجريمة مريض نفسيا منذ 11 عاما مضى، وتفاقم المرض منذ وفاة والدته في أواخر 2014، وحدثت مشاجرة مع إخوانه مرتين في أوقات متفرقة، وفي الشارع دائم اعتراض أي شخص يمر بالمنطقة وناحية منزله، ودائم المشاكل مع الأطفال أثناء لهوهم بالشارع، وكان مسبب لنا حاله من الرعب والذعر بالمنطقة، وتقدمنا لأسرته بشكوي من أفعاله لكن دون جدوى حتى وقع الحادث المفجع.

تفاصيل حادث الأقصر المرعب 

و أقدم شخص مهتز نفسيا،  على ذبح، موظف بالتضامن الاجتماعي تصادف مروره في منطقة أبو الجود بالأقصر، وقام بفصل رأسه عن جسده، ممسكا براس المجنى عليه ووضعها على فمه والتجول بها في الشارع، وسط ذهول أهل المنطقة، وانتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وفرضت كردون أمنى مع تواجد مكثف للأجهزة الأمنية، وتطوير التحريات حول الواقعة للوقوف على الملابسات التى أدت إلى ارتكاب الجريمة البشعة، وتمكنت من ضبط المتهم، وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى الكرنك الدولى.


وتلقى اللواء محمد الصاوي، مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بقيام شاب بقتل مسن ذبحا بسكين وسط الماره بالشارع، وعلى الفور انتقلت ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر وتكثيف التحريات حول الجريمة.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يدعى "سفيان.ر" 38 عاما يعمل كهربائي، والمجنى عليه يدعى "  حجاج ك. ا"، 59 عاما موظف بمديرية التضامن بالأقصر، يعاني من جلطة في القلب ويسير على عكاز وحالته الصحية متدهورة، ويقيم بنفس منطقة الجاني، تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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