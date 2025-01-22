الأربعاء 22 يناير 2025
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حوادث

إحالة ربة منزل متهمة بسرقة متعلقات المواطنين في الساحل للمحاكمة

إحالة ربة منزل
إحالة ربة منزل

أمرت نيابة الساحل، إحالة ربة منزل لاتهامها بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة لمحكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة اعترفت بتخصصها فى سرقة الحقائب وهواتف المحمول فى الأماكن العامة بعد مغافلة الضحايا.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من محاسبة تفيد سرقة حقيبتها وهاتفها المحمول وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من القبض علي سيدة "لها معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الساحل، لقيامها بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وبحوزتها (حقيبة بداخلها مبلغ مالى "مجهول المصدر").

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب وأن المضبوطات بحوزتها متحصلات واقعة سرقة، وتم بإرشادها ضبط المسروقات المستولى عليها.

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نيابة الساحل سرقة متعلقات المواطنين النيابة العامة

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