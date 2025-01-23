كيف يجمع مخ الإنسان المعلومات ويحتفظ بالذكريات؟

مخ الإنسان يشبه الحاسوب العملاق، فهو يجمع ويعالج باستمرار المعلومات من العالم من حولنا.

هل تساءلت يومًا كيف يقرر ما يجب أن يتذكره وما يجب أن ينساه؟ أو لماذا تبقى في ذاكرتنا ذكريات معينة فقط من الماضي؟

ويجمع مخ الإنسان المعلومات ويصفيها ويخزنها بطريقة تشكل هوية الإنسان من خلال عدة خطوات بحسب Times of india

الخطوة الأولى للدماغ: جمع المعلومات من من خلال الحواس الخمسة وهي - البصر والسمع واللمس والتذوق والشم.

تجمع هذه الحواس المعلومات من البيئة المحيطة وترسلها إلى الدماغ، وتعمل كمرسل للدماغ وعلى سبيل المثال، تتواصل عيناك وأذناك مع المراكز الحسية في الدماغ عندما ترى زهرة جميلة أو تسمع صوت بوق عالٍ.

مخ الإنسان

يفسر الدماغ هذه البيانات غير المعالجة لفهم العالم من حولك وهذا مدخل حسي فوري تقريبًا.

كيف يقرر الدماغ ما هو مهم؟



هناك الكثير من المعلومات الواردة في جميع الأوقات؟ نظام التنشيط الشبكي (RAS) هو الآلية التي تحمل الحل من خلال إعطاء الأولوية للمعلومات الأكثر صلة بالإنسان وتعمل هذه المنطقة من الدماغ كمرشح.



في هذه الحالة، ستلاحظ على الفور إذا نادى شخص ما باسمك أثناء وجودك في حفلة صاخبة.

السبب وراء ذلك هو أن الدماغ مصمم للتركيز على أشياء مهمة، مثل اسمك، أو إشارات البقاء، أو المواقف المشحونة عاطفيًا.



دور العواطف في تكوين الذاكرة



هل لاحظت يومًا كيف تبدو بعض الذكريات محفورة في ذهنك، بينما تتلاشى ذكريات أخرى؟

هذا له علاقة كبيرة بالعواطف عندما يجعلنا شيء ما سعداء أو حزينين أو خائفين، يفرز الدماغ مواد كيميائية مثل الأدرينالين والكورتيزول.

وتعمل هذه المواد الكيميائية كإشارة تخبر الدماغ، "هذا مهم - تذكره"



هذا هو السبب في أننا أكثر عرضة لتذكر أول أداء مدرسي لنا من يوم عشوائي في العمل.

لماذا ننسى بعض الأشياء؟



النسيان ليس بالضرورة أمرًا سيئًا، بل هو في الواقع طريقة الدماغ للحفاظ على كفاءته.

فكّر في الأمر وكأنك تنظف خزانتك، ويتخلص الدماغ من المعلومات التي يعتبرها غير مهمة لإفساح المجال لبيانات جديدة مفيدة.



على سبيل المثال، ربما لا تتذكر ما تناولته على الغداء قبل أسبوع ما لم تكن وجبة خاصة بشكل خاص.



هذا لأن الدماغ يحفظ فقط المعلومات التي تبدو قيمة على المدى الطويل.



يساعدنا النسيان على كبت الدماغ أحيانًا الذكريات المؤلمة أو المؤلمة كآلية للتكيف لحماية صحتنا العقلية.

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