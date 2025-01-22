الأربعاء 22 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

شركة بولندية تختبر محركا هجينا لصواريخ الفضاء

محرك SF-1000، فيتو
محرك SF-1000، فيتو

أعلنت صحيفة European Spaceflight أن شركة SpaceForest نجحت باختبار نسخة محسنة من محرك SF-1000 الذي يتم تطويره لصواريخ الفضاء.

شركة بولندية تختبر محركا هجينا لصواريخ الفضاء


 
وتبعا للصحيفة فإن شركة SpaceForest أجرت الاختبارات على المحرك نهاية عام 2024 في موقع اختبار تابع لها بمدينة أوستكا البولندية، وخلال الاختبارات عمل المحرك لمدة 25 ثانية.

 وأشارت الشركة إلى أنها وخلال الاختبار جمعت بيانات مهمة من شأنها أن تمهد الطريق لتحسين وإنتاج هذا النوع من المحركات بكميات كبيرة، وأنه من المتوقع إجراء المزيد من الاختبارات على هذه المحركات خلال الأشهر المقبلة.

تمويل مشروع تطوير صاروخ Perun الفضائي


وكانت European Spaceflight قد أشارت في أكتوبر الماضي إلى أن وكالة الفضاء الأوروبية خصصت 2.4 مليون يورو لتمويل مشروع تطوير صاروخ Perun الفضائي الذي تعمل عليه شركة SpaceForest البولندية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن صاروخ Perun الفضائي الخفيف الذي يبلغ طوله 11.5 م، صمم لنقل حمولات يصل وزنها إلى 50 كلج على ارتفاع يصل إلى 150 كلم، وحتى الآن أجرت شركة SpaceForest اختبارين، وخلالهما نجح الصاروخ بالوصول إلى ارتفاعات 13 و22 كلم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صاروخ Perun الفضائي صواريخ الفضاء وكالة الفضاء الأوروبية أوروبا الفضاء

مواد متعلقة

يوم القيامة من الفضاء، صور صادمة تكشف ما فعلته الحرائق في لوس أنجلوس

جامعة القاهرة تستقبل وزير الشباب الإماراتي ووفدا من رواد الفضاء

بابا نويل يهنئ رواد الفضاء الروس بقدوم العام الجديد

ads

الأكثر قراءة

توقف حركة قطارات الصعيد بـ قنا بسبب اشتباكات بالأسلحة النارية

دوري أبطال أوروبا، شاختار الأوكراني يتقدم على بريست الفرنسي 0/2 في الشوط الأول

أول قرار من النيابة بشأن ضحية حادث الأقصر

إصابة سائق قطار ومساعده بشظايا في حادث إطلاق نار بـ قنا

تبدأ من 125 جنيهًا، شعبة المواد الغذائية توضح أسعار شنط رمضان 2025

أهالي الأقصر عن مرتكب جريمة منطقة أبو الجود: "مختل وكان معيشنا الرعب"

سيجار وكبريت وبونبون، قمر الدين بشكل جديد بالأسواق والأسعار تصل لـ 350 جنيها

خناقات وتكسير الأثاث وإصابات بين الطلاب، مدارس الإسكندرية تعاني من الشغب خلال امتحانات الإعدادية

منوعات

المزيد

شركة بولندية تختبر محركا هجينا لصواريخ الفضاء

بعد واقعة التجسس، الأمير هاري يتوصل لتسوية مع صحيفة ذا صن

مصرع عائلة من 14 شخصًا إثر حريق فندق في تركيا وأردوغان يشارك في صلاة الجنازة

سمكة يوم القيامة تثير الرعب في المكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأربعاء 22-1-2025 بالأسواق

أسعار الذهب فى الإمارات اليوم الأربعاء 2025.1.22

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الأربعاء 22/1/2025

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 22-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

هدافو منتخب كرة اليد في دور المجموعات ببطولة العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز دفن المرأة مع الرجل مع قبر واحد؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم سماع صوت الرعد في المنام وعلاقته بالهموم والأحزان والمتاعب

«أمَّن يجيب المضطر إذا دعاه»، الشعراوي يكشف حالات إجابة الدعاء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية