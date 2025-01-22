أعلنت صحيفة European Spaceflight أن شركة SpaceForest نجحت باختبار نسخة محسنة من محرك SF-1000 الذي يتم تطويره لصواريخ الفضاء.

شركة بولندية تختبر محركا هجينا لصواريخ الفضاء





وتبعا للصحيفة فإن شركة SpaceForest أجرت الاختبارات على المحرك نهاية عام 2024 في موقع اختبار تابع لها بمدينة أوستكا البولندية، وخلال الاختبارات عمل المحرك لمدة 25 ثانية.

وأشارت الشركة إلى أنها وخلال الاختبار جمعت بيانات مهمة من شأنها أن تمهد الطريق لتحسين وإنتاج هذا النوع من المحركات بكميات كبيرة، وأنه من المتوقع إجراء المزيد من الاختبارات على هذه المحركات خلال الأشهر المقبلة.

تمويل مشروع تطوير صاروخ Perun الفضائي



وكانت European Spaceflight قد أشارت في أكتوبر الماضي إلى أن وكالة الفضاء الأوروبية خصصت 2.4 مليون يورو لتمويل مشروع تطوير صاروخ Perun الفضائي الذي تعمل عليه شركة SpaceForest البولندية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن صاروخ Perun الفضائي الخفيف الذي يبلغ طوله 11.5 م، صمم لنقل حمولات يصل وزنها إلى 50 كلج على ارتفاع يصل إلى 150 كلم، وحتى الآن أجرت شركة SpaceForest اختبارين، وخلالهما نجح الصاروخ بالوصول إلى ارتفاعات 13 و22 كلم.

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