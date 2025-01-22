الاحتلال يزعم العثور على مسيرة مفخخة قرب مستوطنة يتسهار

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بالعثور على طائرة بدون طيار مجهولة قرب مستوطنة يتسهار شمالي الضفة الغربية.

العثور على طائرة بدون طيار مجهولة قرب مستوطنة إسرائيلية

وأوضحت أنه يتم التأكد من قبل الخبراء ما إذا كانت المسيرة التي تم العثور عليها تحمل متفجرات.

عملية "الجدار الحديدي" في جنين

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إطلاق إسرائيل وصفتها بأنها عملية "الجدار الحديدي" في جنين بالضفة الغربية والتي من المتوقع أن تشكل تحولا في استراتيجية الجيش في الضفة الغربية، طبقا لما ذكره وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

كما توعد كاتس، بتوسيع الاقتحامات في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن جنين هي النموذج والبداية فقط الذي يعمم على جميع أنحاء الضفة الغربية.

وكانت حركة حماس، قد دعت إلى النفير العام بهدف التصدي للعملية العسكرية التي أعلنتها إسرائيل في مخيم جنين.

واعتبرت الحركة في بيان لها عن دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى جنين يفشل مطالبة بالتعبئة العامة والتصعيد ضده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.