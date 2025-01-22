الأربعاء 22 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاحتلال يزعم العثور على مسيرة مفخخة قرب مستوطنة يتسهار

طائرة بدون طيار،
طائرة بدون طيار، فيتو

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بالعثور على طائرة بدون طيار مجهولة قرب مستوطنة يتسهار شمالي الضفة الغربية.

العثور على طائرة بدون طيار مجهولة قرب مستوطنة إسرائيلية

وأوضحت أنه يتم التأكد من قبل الخبراء ما إذا كانت المسيرة التي تم العثور عليها تحمل متفجرات.

عملية "الجدار الحديدي" في جنين

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إطلاق إسرائيل وصفتها بأنها عملية "الجدار الحديدي" في جنين بالضفة الغربية والتي من المتوقع أن تشكل تحولا في استراتيجية الجيش في الضفة الغربية، طبقا لما ذكره وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

كما توعد كاتس، بتوسيع الاقتحامات في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن جنين هي النموذج والبداية فقط الذي يعمم على جميع أنحاء الضفة الغربية.

وكانت حركة حماس، قد دعت إلى النفير العام بهدف التصدي للعملية العسكرية التي أعلنتها إسرائيل في مخيم جنين.

واعتبرت الحركة في بيان لها عن دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى جنين يفشل مطالبة بالتعبئة العامة والتصعيد ضده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة الاحتلال الضفة

مواد متعلقة

تطورات الضفة الغربية، إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال بجنين

خرق جديد لوقف إطلاق النار، مسيرة تابعة للاحتلال تستهدف جنوب لبنان

التشريعي الفلسطيني: الاحتلال يعوض فشله في غزة بتصعيد الحرب في الضفة الغربية

نيويورك تايمز: أمريكا ترسل مخابراتها إلى أوكرانيا للمساعدة في صنع طائرات مسيرة
ads

الأكثر قراءة

تضم حقول نيازك وكهوفا للإنسان الأول، علاء مبارك يكشف عن قطعة أرض من كوكب آخر بمصر

مصدر أمني يفجر مفاجأة عن المتهم بذبح موظف بالأقصر وفصل رأسه

خناقات وتكسير الأثاث وإصابات بين الطلاب، مدارس الإسكندرية تعاني من الشغب خلال امتحانات الإعدادية

المتهم في حادث ذبح موظف بالأقصر أثناء التحقيقات: بشرب مياه بالأسمنت (فيديو)

التفاصيل المالية لحسم صفقة السلوفيني نيجك جراديشار للأهلي

تبدأ من 125 جنيهًا، شعبة المواد الغذائية توضح أسعار شنط رمضان 2025

عميد إعلام القاهرة عن تعريب مواد الطب: تحرف المصطلحات ولا تعبر عن المعني

الصدارة في خطر، الأهلي يواصل عروضه الهزيلة ويتعادل مع فاركو 1/1

منوعات

المزيد

مصرع عائلة من 14 شخصًا إثر حريق فندق في تركيا وأردوغان يشارك في صلاة الجنازة

سمكة يوم القيامة تثير الرعب في المكسيك

اعتقال 9 أشخاص جراء حريق منتجع أودى بحياة 76 شخصا في تركيا

واقعة تهز الرأي العام التونسي، شاب يضرم النار في أمه

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 22-1-2025 في الأسواق

تبدأ من 125 جنيهًا، شعبة المواد الغذائية توضح أسعار شنط رمضان 2025

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-1-2025 (آخر تحديث)

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 22-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

هدافو منتخب كرة اليد في دور المجموعات ببطولة العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع صوت الرعد في المنام وعلاقته بالهموم والأحزان والمتاعب

«أمَّن يجيب المضطر إذا دعاه»، الشعراوي يكشف حالات إجابة الدعاء (فيديو)

تفسير حلم الضرب بالكرباج في المنام وعلاقته بالخلاص من الضعف والهوان

المزيد
الجريدة الرسمية