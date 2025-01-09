الخميس 09 يناير 2025
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اقتصاد

نجيب ساويرس يستعد لبيع حصته من أسهم شركة "أوراسكوم كونسراكشون" الإماراتية (مستند)

رجل الأعمال المهندس
رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس

يستعد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، لبيع حصته البالغة 5.8% من أسهم شركة "أوراسكوم كونسراكشون" الإماراتية المدرجة في البورصة المصرية.
 
وقرر المهندس  نجيب ساويرس، وفقا لبيان للبورصة المصرية، بيع حصته في الشركة لشقيقه ناصف ساويرس، الذي سيرفع حصته بالشركة إلى 42.36% من 36.52%،  بشركة أوراسكوم كونستراكشون بى إل سى والبالغة 6.4 مليون سهم والتى تمثل 5.84% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.
 

قيمة صفقة الاستحواذ

 

وتبلغ قيمة صفقة الاستحواذ نحو 8.91 مليون دولار نقدا ونقل أصول أخرى، كما سيظل إجمالي عدد الأسهم المملوكة لعائلة ساويرس والكيانات التابعة لها دون تغيير. 
 

تجدر الإشارة إلى أن عدد الأسهم التي يمتلكها أفراد عائلة ساويرس والكيانات المملوكة لها، في شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، بحوالي 60.481 مليون سهم، والتي تمثل نسبة قدرها 54.86% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.
 

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