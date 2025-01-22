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رياضة

انطلاق منافسات اليوم الثاني من بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة البارالمبية

بطولة مصر الدولية
بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة، فيتو

الريشة الطائرة، انطلقت صباح اليوم الأربعاء، منافسات اليوم الثاني من النسخة الثانية لبطولة مصر الدولية البارالمبية للريشة الطائرة المقامة على صالة رقم 2 و4 باستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر خلال الفترة من 21 وحتى 26 يناير الجاري.

وتستكمل اليوم مباريات دور المجموعات من منافسات "فردي الرجال - فردي السيدات - زوجي الرجال - زوجي السيدات - الزوجي المختلط" في التصنيفات المختلفة.

وتشهد البطولة مشاركة 135 لاعب ولاعبة من 20 دولة هي: "الهند - النمسا - البرازيل - جنوب أفريقيا - كوت ديفوار - كندا - كينيا - التشيك - نيجيريا - الكونغو - بيرو - السعودية - إنجلترا - السويد - فرنسا - سويسرا - ألمانيا - تركيا - أذربيجان - بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة”، وذلك وفقًا لما أعلنته النيوزيلاندية "جولي كاريل" الحكم العام للبطولة.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حضور حفل افتتاح البطولة والذي أقيم مساء أمس على صالة رقم 2، وأشاد بالتنظيم وحث جميع اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم والاستمتاع بأجواء المنافسة واكتساب المزيد من الخبرات.

وتعد البطولة الدولية أحد أقوى البطولات المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي واستطاعت مصر أن تحصل على ثقة مسؤولي الاتحاد الدولي وتم تصنيفها "Grade 2" وهو أمر ليس بالهين أن ترتقي المسابقة في التصنيف بالرغم من حداثتها ونشأتها حيث لم يتم تنظيمها سوى في نسخة واحدة.

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