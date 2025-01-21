الثلاثاء 21 يناير 2025
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محافظات

على طريقة فيلم اللمبي، ضبط والدة طالب تحاول تغشيش ابنها من خارج لجنة في بنها

أولياء أمور
أولياء أمور

الشهادة الاعدادية بالقليوبية 2025 ,تمكن أمن لجنة مدرسة في بنها من إحباط محاولة سيدة تغشيش نجلها من خارج أسوار اللجنة عن طريق قراءة الإجابات الخاصة بامتحان اللغة الانجليزية للشهادة الاعدادية الذي أداه الطلاب اليوم والمناداة على نجلها من خارج اللجنة، حيث تم التحفظ علها وإخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 
فيما تم السيطرة على محاولة بعض الطلاب إثارة الشغب داخل اللجنة  بـ الاعدادية في القليوبية على خلفية تلك الواقعة وتم إعادة الامور لطبيعتها واستئناف الامتحانات.

وتجري مديرية التربية والتعليم بـ القليوبية تحقيقا موسعا فيما رصدته غرفة العمليات بالمديرية من قيام مراقب بتصوير ورقة الامتحان الخاصة بمادة اللغة الانجليزية للشهادة الاعدادية  بالقليوبية والتي يؤديها الطلاب  اليوم ونشرها علي شبكة الانترنت بعد بدء اللجنة حيث أرسلت المديرية لجنة  من الشؤون القانونية ومن الادارة  للوصول الي مصور الامتحان لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

كما تجري مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تحقيقا موسعا فيما رصدته غرفة العمليات بالمديرية من قيام مراقب بتصوير ورقة الامتحان الخاصة بمادة اللغة الانجليزية للشهادة الإعدادية بالقليوبية والتي يؤديها الطلاب اليوم ونشرها على شبكة الانترنت بعد بدء اللجنة، حيث أرسلت المديرية لجنة من الشؤون القانونية ومن الإدارة  للوصول إلى مصور الامتحان لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

امتحان الشهادة الإعدادية بالقليوبية 

وأدى 122 ألفًا و926 طالبا بمحافظة القليوبية  الشهادة الاعدادية 2025 امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

وتستعرض فيتو جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية والجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي بعد إضافة المواد خارج المجموع.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية

أوضح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أنه تم اعتماد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية ووضع الجدول النهائي للامتحانات لمدارس التعليم العام والرسمية واللغات والرياضي والتي تبدأ من الـ9 صباحا للمواد التحريرية والنظرية  كالتالي: 
السبت: 18 يناير 2025 اللغة العربية ساعتان ونصف 
التربية الرياضية نظري ساعة لمدارس التربية الرياضية 
الإثنين: 20 يناير 2025 الهندسة ساعتان 
الدراسات الاجتماعية ساعتان 

الثلاثاء: 21 يناير 2025 اللغة الإنجليزية ساعتان 
التربية الدينية ساعة ونصف 
الأربعاء: 22 يناير 2025 العلوم ساعتان 
التربية الفنية ساعتان 
الخميس: 23 يناير  2025 الجبر والإحصاء ساعتان
الكمبيوتر والتكنولوجيا ساعة 
جدول امتحانات الشهادة الاعدادية للمواد العملية بالقليوبية.

عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات  الإعدادية بالقليوبية 


أوضح مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية  أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات الشهادة الاعدادية بالقليوبية هذا العام، بلغ 122,926 طالبًا وطالبة

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