الأربعاء 22 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم القليوبية: لا شكاوى من الورقة الامتحانية لعلوم الإعدادية

متابعة امتحانات الاعدادية
متابعة امتحانات الاعدادية بالقليوبية 2025,فيتو

امتحانات الاعدادية بالقليوبية 2025 تابع مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول  2024 / 2025، حيث يؤدي الطلاب اليوم الأربعاء امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية من  خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث اطمأن إلى حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية.

محافظ القليوبية يحيل مدير الإشغالات بحي غرب شبرا الخيمة للتحقيق

سفر بعثة تدريبية لأطباء أمراض الكلى بالمستشفيات التعليمية إلى جامعة شيفلد بإنجلترا

امتحان الإعدادية بالقليوبية 2025

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية على رؤساء اللجان الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية  بعدم السماح بدخول أي طالب اللجان بهاتف محمول،  ووجه  باتخاذ الإجراءات القانونية في حال حيازة الطالب تليفون محمول، حتى لو لم يستخدم وكان (مُغلقًا)، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا

امتحان الشهادة الإعدادية بالقليوبية 

وأدى 122 ألفًا و926 طالبا بمحافظة القليوبية  الشهادة الاعدادية 2025 امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية.

وتستعرض فيتو جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية والجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي بعد إضافة المواد خارج المجموع.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية

أوضح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أنه تم اعتماد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية ووضع الجدول النهائي للامتحانات لمدارس التعليم العام والرسمية واللغات والرياضي والتي تبدأ من الـ9 صباحا للمواد التحريرية والنظرية  كالتالي: 
السبت: 18 يناير 2025 اللغة العربية ساعتان ونصف 
التربية الرياضية نظري ساعة لمدارس التربية الرياضية 
الإثنين: 20 يناير 2025 الهندسة ساعتان 
الدراسات الاجتماعية ساعتان 

الثلاثاء: 21 يناير 2025 اللغة الإنجليزية ساعتان 
التربية الدينية ساعة ونصف 
الأربعاء: 22 يناير 2025 العلوم ساعتان 
التربية الفنية ساعتان 
الخميس: 23 يناير  2025 الجبر والإحصاء ساعتان
الكمبيوتر والتكنولوجيا ساعة 
جدول امتحانات الشهادة الاعدادية للمواد العملية بالقليوبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بالقليوبية الاعدادية بالقليوبية 2025 الشهادة الإعدادية 2025 الشهادة الأعدادية محافظة القليوبية امتحانات الاعدادية بالقليوبية مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبيه وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يحيل مدير الإشغالات بحي غرب شبرا الخيمة للتحقيق

هددها بنشر صور مخلة، المؤبد لعاطل متهم بخطف فتاة في القليوبية

إعدام توابل مغشوشة خلال حملة تموينية مكبرة في القليوبية

10 صور ترصد حريق ثلاجة القناطر الخيرية في القليوبية

ads

الأكثر قراءة

بيدي طفله فلوس كتير عشان يشرب سجاير، طليقة الشيف الشربيني تحرر محضرا جديدا ضده

أخبار مصر: تغيير سعر عبوات بيبسي البلاستيك، طالبة تشوه وجه زميلتها بـ40 غرزة، تصريح مثير لـ صلاح عن ليفربول، ترامب يهدد بوتين

الوضع اتغير، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 بعد موجة الارتفاعات

بعد انخفاضه عالميا، سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 22-1-2025 ببداية التعاملات

ليفربول يتمسك بالصدارة، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم

السيسى يشهد احتفالية الداخلية بعيد الشرطة الـ73 ويكرم أسر الشهداء والقيادات الأمنية

اليوم، السيسي يشهد حفل عيد الشرطة الـ 73

"تعليم الشرقية" توضح حقيقة تداول امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية

منوعات

المزيد

فيلسوف روسي يتوقع محاولة اغتيال ترامب مجددا ويكشف السبب

بعد يوم من تنصيب والده، ترشيح بارون ترامب للعب في دوري كرة السلة للمحترفين (فيديو)

حفل تنصيب ترامب يحقق 24.6 مليون مشاهدة تلفزيونية

حرائق جديدة ورماد سام، جحيم لوس أنجلوس مستمر، وتحذيرات من عواصف اليوم

المزيد

خدمات

المزيد

عباد الشمس يسجل 100 جنيه للتر، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 22-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأربعاء بالأسواق المحلية

بعد انخفاضه عالميا، سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 22-1-2025 ببداية التعاملات

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 22-1-2025 فى مصر

المزيد
ads

انفوجراف

الخليج الأمريكى وقيود على الجنسية.. 11 قرارا صادما لـ ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رجال مدحهم الله وأثنى عليهم، محمد سيد طنطاوي يبين من هم؟

ما هي مراحل التوبة؟ الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 22 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية